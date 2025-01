Black Ops 6 Season 2: Alles, was du über das neue Update wissen musst

Season 2 von Call of Duty: Black Ops 6 startet am 28. Januar 2025. Dieser Termin markiert das Ende des Season 1 Battle Pass und bringt zahlreiche Neuerungen mit sich. Treyarch hat den Termin bereits bestätigt, und die Updates gehen wie üblich um 18:00 Uhr (MEZ). Die Patch-Notizen werden in der Regel ein paar Stunden vorher veröffentlicht.

Natürlich bringt jede neue Season auch neue Waffen mit sich. In Season 2 dürfen wir uns auf eine „ikonische“ SMG freuen, die in der Geschichte von Zombies bekannt ist. Auch wenn noch nicht genau festgelegt wurde, um welches Modell es sich handelt, sind das MP40 und PPSh-41 die wahrscheinlichsten Kandidaten. Beide Waffen sind aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und besonders im Zombies-Modus sehr beliebt. Treyarch drückt also auf den Nostalgie-Faktor.

Werbung

Black Ops 6 erhält umfangreiche Anti-Cheat-Verbesserungen

Ein großes Thema in der Community ist das Anti-Cheat-System, vor allem im „Ranked Play“. Treyarch hat angekündigt, dass es in Season 2 und 3 wichtige Updates geben wird. Dazu gehören Verbesserungen des Kern-Treibers und neue serverseitige Schutzmaßnahmen, die das Spielerlebnis fairer machen sollen. Weitere Details werden noch in den kommenden Wochen bekanntgegeben. Wir sind gespannt. Immerhin mussten sich Spieler mit etlichen Cheatern und Hackern die letzten Wochen herumschlagen.

Mit Season 2 kommt auch ein brandneuer Zombies-Map: The Tomb. Diese Karte spielt in einem Ausgrabungsgebiet in der Nähe von Citadelle des Morts und lässt dich die Katakomben eines alten Gräberfeldes erkunden. Die Karte wird ein intensives Erlebnis mit engeren Spielbereichen und einer stärkeren Betonung auf Wiederholbarkeit bieten. Zudem gibt es neue Wonder Weapons, wahrscheinlich eine Art Elementarstab, und zahlreiche Easter Eggs, die du entdecken kannst.

Weitere Neuerungen in Season 2

Wie bei jedem neuen Call of Duty-Update gibt es auch in dieser Season neue Inhalte, darunter:

Einen brandneuen Battle Pass mit neuen Waffen und Operatoren

Neue Karten und Spielmodi

Balance-Änderungen bei den Waffen

Spannende Events, die das Gameplay noch abwechslungsreicher machen

Treyarch hat noch nicht alle Details zu Season 2 von Black Ops 6 veröffentlicht. Sehr wahrscheinlich wird es in der kommenden Woche weitere Beiträge der Entwickler zu den neuen Features geben. Bis dahin kannst du deine PC-Einstellungen in Black Ops 6 verbessern, um das Maximum an FPS herauszuholen. Außerdem findest du bei uns als „Oldie-Gamer“ einen interessanten Artikel, warum „Camper das Spiel revolutionieren„. Wenn du schon immer wissen wolltest, wie hoch die Entwicklungskosten eines Call of Duty-Spiels sind, dann wird dich dieser Artikel ins staunen versetzen.