Call of Duty: Black Ops 6 – Update behebt schwerwiegende Probleme

Updates sind wichtig, vor allem bei Multiplayer-Spielen. Oft führen Fehler dazu, dass die Spiellaune getrübt wird. Ärgerlich ist es vor allem, wenn man irgendwo in der Map stecken bleibt und dem virtuellen Gegner hoffnungslos ausgesetzt ist. Call of Duty: Black Ops 6 hat gerade einen neuen Patch erhalten, der Aspekte des Multiplayer- und Zombiemodus des Spiels behebt. So gibt es ab sofort flüssigeres Gameplay und verbesserte Stabilität für alle Spieler.

Black Ops 6 hat seit seinem Release, der erst kürzlich erfolgte, bereits einige Updates hinter sich. Als regelmäßiger Spieler wirst du es wohl gemerkt haben, immerhin gibt es immer ein paar Gigabytes zum Download, bevor man den Shooter startet. Bei Live-Service-Spielen, wie alle Call of Duty-Titel die letzten Jahre waren, gibt es jede Menge neue Inhalte, die auch hin und wieder zu Problemen führen können. Im Idealfall können Patches helfen, den Allgemeinzustand eines Spiels zu verbessern.

Der „Nikolo-Patch“ vom 6. Dezember enthält gleich mehrere Korrekturen für den Mehrspieler- und Zombiemodus des Spiels. Gerade bei den Waffen gab es ein wichtiges Update, die ein richtiges schlimmes Problem behoben haben.

Black Ops 6: Update behebt hartnäckiges Waffen-Problem

In Black Ops 6 ist es – wie auch schon die letzten Jahre – möglich in Call of Duty seine Waffen anzupassen. Blöd ist nur, wenn diese „Anhänge“ im Mehrspieler-Modus falsch angewendet werden. Da hilft das beste Optimieren und YouTube-Videos suchten, nach den besten Waffeneinstellungen nichts, wenn die Einstellungen im Spiel nicht übernommen werden. Bei Warzone und Zombies kann dieses Problem übrigens noch weiterhin auftauchen.

Darüber hinaus hat Treyarch (und das restliche Entwicklerteam) das Problem behoben, bei dem du, wenn du den Multiplayer-Trainingskurs gestartet hast, nicht den Zombie-Trainingskurs bekommst, behoben. Ebenfalls ein Problem, dass eigenartigerweise erst nach den letzten Inhaltsupdates auftauchte. Beim Release gab es das Problem noch nicht. Im Zombie-Modus selbst wurden die Morsecode-Pieptöne in der Citadelle des Morts behoben.

Patch Notes für das Update vom 6. Dezember

MULTIPLAYER

Waffen

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Aufsätze bei Waffendesigns im Mehrspielermodus falsch angewendet wurden.

Wir untersuchen dieses Problem weiterhin für die Modi Warzone und Zombies.

Playlist-Updates

Hideout wurde zum Kartenpool für den Kontrollmodus hinzugefügt.

Nuketown wurde im 10v10-Moshpit und Hardcore-10v10-Moshpit durch Nuketown Holiday ersetzt.

Trainingskurs

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Versuch, den Mehrspieler-Trainingskurs zu laden, stattdessen den Zombies-Trainingskurs lud.

Stabilität

Verschiedene Stabilitätsverbesserungen.

ZOMBIES

Karten

Citadelle des Morts: Ein Problem wurde behoben, bei dem Morsecode-Töne in „Citadelle des Morts“ dauerhaft für den Spieler zu hören waren.

Stabilität

Verschiedene Stabilitätsverbesserungen.

Ob dieser Glitch ausgebessert wurde, wissen wir zur aktuellen Stunde noch nicht: Einem Xbox-Spieler war es möglich bereits jetzt Level 1000 in Black Ops 6 zu erreichen. Wie wir das Spiel zu Release empfunden haben, kannst du in unserem Review zu Black Ops 6 nachlesen.