Neue Zombie-Map in Black Ops 6: Das erwartet dich!

Call of Duty: Black Ops 6 sorgt weiter für Spannung unter Zombie-Fans. Die neue Zombie-Map „Citadelle Des Morts“ wurde offiziell von Treyarch angekündigt und erscheint am 5. Dezember 2024. Doch was macht diese Map so besonders, und was kannst du erwarten?

Die neue Map führt dich in das mysteriöse Dorf Avalon, eine kleine europäische Ortschaft. Im Hintergrund thront ein düsteres mittelalterliches Schloss, das für Gänsehaut sorgt. Die ersten veröffentlichten Bilder zeigen alte Gebäude, einen Brunnen und enge Gassen, die dich in eine unheimliche Atmosphäre eintauchen lassen.

Fans spekulieren bereits, ob der Brunnen zugänglich sein könnte und welche Überraschungen das Schloss bietet.

This quiet Avalon village would never be the same.#CitadelleDesMorts pic.twitter.com/QvRUXhMSol — Treyarch (@Treyarch) November 23, 2024

Ab wann kannst du die neue Black Ops 6 Zombie-Map spielen?

„Citadelle Des Morts“ wird pünktlich am 5. Dezember als Teil der ersten Season in Black Ops 6 veröffentlicht. Spieler können ab diesem Datum die Hauptquest der Map erkunden und sich neuen Herausforderungen stellen. Besonders spannend: Die Map knüpft direkt an die Geschichte von „Terminus Island“ an und bringt bekannte Charaktere zurück.

Die Map wird nicht nur mit einer packenden Story, sondern auch mit frischen Inhalten glänzen. Treyarch hat angekündigt, dass die neue Zombie-Map einen neuen Perk und einzigartige „Wonder Weapons“ einführt. Diese Waffen versprechen eine aufregende Erweiterung des bekannten Gameplays und bieten zahlreiche Möglichkeiten für strategisches Vorgehen.

Wie reiht sich die Map in die bisherigen ein?

Mit „Liberty Falls“ und „Terminus Island“ hatte Black Ops 6 Zombies bereits zum Start zwei Maps, die die Spieler begeistert haben. Die neue Map wird zeigen müssen, ob sie die hohen Erwartungen erfüllen und sich in die Reihe der beliebtesten Karten einfügen kann. Besonders die Verbindung zur bisherigen Handlung könnte dafür sorgen, dass sie einen festen Platz im Herzen der Community findet.

Wenn du die düstere Atmosphäre und die packenden Herausforderungen der Zombies-Modi liebst, ist „Citadelle Des Morts“ ein Muss. Die Mischung aus unheimlicher Kulisse, neuen Gameplay-Elementen und einer fortlaufenden Geschichte macht sie zu einer der spannendsten Ergänzungen der ersten Season.

Call of Duty: Black Ops 6 erschien für PS5, Xbox Series X/S, Windows PC, PS4 und Xbox One. Außerdem ist der Titel seit Release im Xbox/PC Game Pass enthalten.