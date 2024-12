Black Ops 6: Warum Camper das Spiel „revolutionieren“

Camping – das Verweilen an einem Punkt, um Gegner gezielt zu überraschen – polarisiert die Call of Duty-Community seit jeher. Für viele Spieler ist es ein Zeichen von mangelndem Skill, doch gerade ältere Gamer verteidigen diese Strategie leidenschaftlich. (Counter-Strike-Spieler sind hier einmal außen vorgelassen in der Diskussion.)

Black Ops 6, das jüngste Highlight der Call of Duty-Reihe, sorgt mit seinen Respawn-Problemen für heiße Diskussionen. Spieler erscheinen oft genau dort, wo sie gerade gestorben sind – ein Paradies für Camper! Manche nennen das Spiel sogar scherzhaft „Camper’s Dream“. Doch während viele über die Taktik schimpfen, sagen ältere Spieler: „Endlich macht Call of Duty wieder Spaß!“

Black Ops 6: Ältere Spieler verteidigen das Campen

Auf Reddit erklärte ein 53-jähriger Spieler namens PamelaPatty offen: „Ich bin ein Camper und schäme mich nicht, es zuzugeben!“ Sein Grund? Mit zunehmendem Alter lassen Reflexe nach. Gegen die rasanten Sprünge und schnellen Reaktionen der jüngeren Gamer hat er kaum eine Chance. Stattdessen setzt er auf Strategie:

„Ich bin 53. Meine Reflexe sind nicht mehr da und wenn ich die ganze Zeit mit springenden und rennenden Kaninchen fertig werden muss, bin ich Kanonenfutter. Ich muss das mit etwas Strategie und Bosheit kompensieren.“

Ein anderer User kommentiert das Campen mit folgenden Worten – die man irgendwo schon einmal gehört hat: „Das nennt man nicht mehr Camping, sondern taktisches Sitzen.“ Etwas böser kommentiert jemand: „Mit 53 musst du aufpassen, dass du beim Campen nicht einschläfst und 4 Stunden später aufwachst, wenn alle das Spiel verlassen haben und du alleine auf der Map bist.“

Eigentlich fasst es der User Bronk93 am Besten zusammen: „Das einzige, was mich an Campern wütend macht, ist, wenn ich von einem getötet werde, der versucht, zum selben Campingplatz zu gelangen, um dort zu zelten.“

Ist Camping die einzige Lösung?

Nicht alle älteren Spieler in Black Ops 6 verlassen sich auf diese Methode. Ein 56-jähriger erklärte, dass er trotz seines Alters den Run-and-Gun-Stil bevorzugt. Ein anderer, fast 63, sieht das genauso: „Ich stelle mich der Herausforderung und liebe das Chaos.“ Ergo: nicht alle „alten“ Menschen schlagen ein Zelt auf.

Das zeigt: Auch wenn viele ältere Spieler Campen als Rettung sehen, gibt es genug, die sich weiterhin in den schnellen Matches beweisen wollen und können!

Das „gute“ an Campern in BO6? Wenn nicht jeder wie ein Hoppel-Kaninchen herumläuft werden Multiplayer-Matches auch wieder etwas taktischer.

Call of Duty: Black Ops 6 ist für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC verfügbar. Bereits kurz nach Release war es erfolgreicher als sein direkter Vorgänger, Modern Warfare 3. Erst kürzlich behob ein Update schwerwiegende Probleme im Spiel.