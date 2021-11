Bethesda konzentriert sich auf die Entwicklung von Einzelspieler-Spielen

Bethesda Logo (C) Bethesda Game Studios

Das Bethesda Studio ist ein Synonym für seine Einzelspieler-Titel, auch wenn Fallout 76 zeigt, dass es bereit für Multiplayer-Erlebnisse ist. Todd Howard hat sich nun darüber geäußert, um Bedenken der Spieler hinsichtlich der Abkehr von Einzelspieler-Erlebnissen auszuräumen. Bethesda versichert somit, dass sich das Unternehmen weiterhin auf Einzelspieler-Spiele konzentrieren wird.

Die Spielebibliothek von Bethesda ist gefüllt mit Solotiteln, von denen viele zu sehr beliebten Franchisen gehören. Die bekanntesten des Studios sind natürlich die bereits erwähnte Fallout und Elder Scroll Reihe und auch die neueste Veröffentlichung, Deathloop gehört schon zu den Fan Favoriten.

Solo oder Mehrspieler?

Während eines Podcast bei IGN Unfiltered wurde der langjährige Creative Director von Bethesda gefragt, was die Zukunft des Studios bringen könnte. Auch die Frage ob das Studio angesichts des anhaltenden Erfolgs von The Elder Scrolls Online und Fallout 76 weiterhin Einzelspieler-Titel priorisieren würde stand im Raum. Howard sagte, während das Studio in zukünftigen Titeln mit mehr “sozialen Elementen” experimentieren könnte, konzentriert sich Bethesda hauptsächlich auf Einzelspieler-Spiele.

Howards Antwort passt zu den nächsten vier kommenden Spielen von Bethesda, von denen drei Einzelspieler-Erlebnisse sind. The Elder Scrolls 6 und Starfield stehen bei diesen Spielen an vorderster Front. Für beide verspricht Bethesda ein episches Erlebnis das der Geschichte des Studios angemessen ist. Es gibt auch Ghostwire: Tokyo von Bethesdas japanischem Entwickler Tango Gameworks. Dieser Titel scheint ebenso wie bereits The Evil Within, eher erzählerischer Natur sein.

Erfolg durch Übernahmen?

Vielleicht hat Xbox auch den Wert erkannt den Bethesdas in deren Eigentum bringen kann wenn sie es wie bisher arbeiten lassen. Besonders wenn es ihnen eine Spielebibliothek bieten kann um mit Playstation mithalten zu können. Einzelspieler Titel wie Spider-Man und God of War aus dem Jahr 2018 waren die größten Verkaufsargumente für Sonys Konsole.

Xbox One hingegen ging durch spätere Iterationen wie der Xbox One X mehr auf die technischen Fähigkeiten der Konsole ein als auf die Spiele Bibliothek. Außerhalb von Halo, Gears und Forza fehlte der Konsole eine Bibliothek mit bemerkenswerten Exklusivprodukten. Dies ist etwas, was Xbox durch den Erwerb mehrerer großer Studios wie Obsidian und Ninja Theory zu beheben versucht. Wobei Bethesda nach seiner Übernahme im Jahr 2021 das sprichwörtliche Kronjuwel war.