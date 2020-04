Benutzerdefinierte PlayStation 5-Controller-Designs sehen unglaublich aus

Sonys plötzliche Entscheidung, den neuen Controller der PlayStation 5, den DualSense, am vergangenen Dienstag vorzustellen, schockierte viele Fans. Nur wenige erwarteten eine so große Enthüllung ohne Teaser oder Aufbau. Die Tatsache, dass der DualSense eine wesentliche Designänderung gegenüber der DualShock-Controller-Serie darstellt, war vielleicht noch schockierender. Es dauerte jedoch nur wenige Stunden, bis PlayStation-Fans mit der DualSense-Farbanpassung experimentierten.

Es stellt sich heraus, dass sich das Design des DualSense für erstaunliche Kreativität eignet. Der weiße Hintergrund machts möglich. Der PS5-Controller verfügt über klare Bereiche, Bedienfelder, die eine Mischung aus verschiedenen Farben aufweisen können. Die Vorstellungen der Fans reichen für einfache Farbstile oder komplexe Kunstwerke. Sony scheint mit seinem PS5 DualSense-Controller-Design definitiv auf etwas zu stehen.

Sony recently showcased the #PS5's new DualSense controller, so I figured I might as well make a few colorful mockups along with an all black version. Please make some of these a thing @PlayStation !😅 pic.twitter.com/Q5XYBmaqyX

— Arne (@Stripes__) April 9, 2020