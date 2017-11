Beliebte Multiplayer-Map feiert Comeback in Call of Duty: WWII

Carentan, eine der beliebtesten Multiplayer-Maps der Call of Duty-Serie, kehrt in Call of Duty: WWII zurück.

Spieler kämpfen sich darin durch zerstörte Gebäude und Straßen der kriegszerrütteten französischen Stadt, um eine strategische deutsche Festung zu erobern.

Die Carentan-Map ist für alle Besitzer eines Season Passes und der Digital Deluxe Edition ab dem Release am kommenden Freitag, 3. November, verfügbar. Der Preload von Call of Duty: WWII hat bereits gestartet. Spielbar ist der Titel jedoch erst am 3. November, das selbe gilt auch für die Box-Versionen. Beide Varianten funktionieren erst mit dem Day One-Patch!