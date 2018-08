Battlefield 5 (Battlefield V) erscheint Mitte Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC. Aber in dieser Stelle muss man die Frage stellen: „Ist der Releasetermin zu früh gewählt?“

In einem Update auf der offiziellen Battlefield-Website merkte DICE an, dass die Anpassungsmöglichkeiten bei Fahrzeugen und Flugzeugen erst nach dem Launch verfügbar sein wird, also zumindest die visuelle Anpassung.

Derzeit sieht es in puncto Vorbestellungen bei BF5 nicht gut aus. Immerhin wird man im Oktober von zwei anderen großen Titeln überschattet: Red Dead Redemption 2 und Call of Duty: Black Ops 4, die wahrscheinlich zwei „wichtigsten“ Games im Jahr 2018. Aber was heißt das schon…