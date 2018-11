Mit 4K Ultra HD- und HDR-Unterstützung auf Xbox One X wirkt Battlefield 5 (Originaltitel: Battlefield V) noch besser!

Der Grafikvergleich von „Candyland“ kann sich sehen lassen. Der Unterschied zwischen Xbox One und Xbox One X ist wirklich groß! Auf der X-X erwartet uns ein kristallklares Bild mit dynamischer Auflösung, welche an 4K herankommt.

Kauftipp:

Battlefield V - Deluxe Edition | Xbox One - Download Code bei Amazon.de für EUR 89,99 bestellen

EA Access-Mitglieder sind bereits seit 9. November maximal 10 Stunden in der Battlefield 5-Demo. Der Shooter erscheint am 20. November für Xbox One (X), PlayStation 4 (PRO) und PC.

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.