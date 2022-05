Landet Battlefield 2042 bald im Xbox Gamepass?

EA spricht offen über Free to Play für Battlefield! - (C) EA - Bildmontage: DailyGame

Europäische Xbox Spieler haben für einen Augenblick einen kleinen Fehler auf ihren Bildschirmen entdeckt. Einen kleinen Augenblick lang hatte Battlefield 2042 einen Xbox Gamepass Sticker im Store. Screenshots dieses Fehlers kursieren noch immer im Netz. Auch wenn der Fehler bereits behoben wurde und das Spiel wieder ganz normal dargestellt wird. Aber ist es ein Fehler oder wurde hier ein zukünftiger Plan verraten?

Seems like 'Battlefield 2042' is finally coming to EA Play and Gamepass. pic.twitter.com/5GhwBQqROd WERBUNG — Knoebel (@Knoebelbroet) April 29, 2022

Battlefield 2042 im Xbox Gamepass – Es wäre keine Überraschung

Ich denke es würde wirklich niemanden überraschen, wenn Battlefield 2042 tatsächlich im Xbox Gamepass landen würde. Denn der Zustand in welchem das Game sich befindet, ist dem Flagship Shooter absolut nicht würdig. Im Gegenteil. Es scheint als würde DICE eine falsche Entscheidung nach der Anderen treffen. Oder besser gesagt EA. Denn Entscheidungen wie Mikrotransaktionen liegen nicht in der Hand der Entwickler selbst.

Und auch wenn niemanden dieser Schritt des Gamepass wundern würde, so wäre der Backlash der folgt ein großer! Aktuell läuft noch immer eine Petition in welcher Spieler, die das Game gekauft haben, ihr Geld zurück fordern. Mit mittlerweile über 230 Tausend Unterschriften, die von EA jedoch gekonnt ignoriert und zurückgewiesen werden. Sollte das Spiel aber nun im Gamepass landen, kommen sie in Erklärungsnot was diese Refundierungen angeht.