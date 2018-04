EA und DICE haben in einem Blogpost bestätigt, dass sie monatliche Updates für Battlefield 1 im Juni 2018 einstellen werden. Während DICE klar macht, dass sie das Spiel bis dahin updaten werden – einschließlich des Hinzufügens eines neuen Modus namens „Shock Operations“ – wird das Spiel nach 20 Monaten seiner Einführung im Oktober 2016 keine neuen Inhalte mehr erhalten.

Der neue Modus, Shock Operations, ähnelt den bestehenden Operationen, da er bis zu 40 Spieler umfasst, die darum kämpfen, Sektoren zu kontrollieren. Der Unterschied besteht darin, dass sich die Kämpfe auf eine einzige Karte beschränken und somit viel schneller sein werden. Es wird auf fünf Karten erhältlich sein: Giant’s Shadow, Prize de Tahure, Lupkow Pass, Zeebrügge und River Somme. Obwohl die meisten davon DLC-Karten sind, sagt DICE, dass Spieler von Shock Operations immer noch auf sie zugreifen können.

In Verbindung damit wird DICE auch mehr Karten aus der DLC-Erweiterung „The Shall Not Pass“ erstellen, die allen Standardbesitzern von Battlefield 1 zur Verfügung steht. Die Rupture-Map ist derzeit verfügbar.

Interessanter Nebeneffekt ist sicher, dass die Updates für Battlefield 1 eingestellt werden und quasi gleichzeitig die E3 in Los Angeles stattfindet. Freuen wir uns auf ein neues Battlefield 2018!

