Bandai Namco plant aufgrund der Finanzergebnissen, ihre Spieleentwicklung umzustellen

Bandai Namco gab die Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres bekannt, das den Zeitraum von Oktober bis Dezember 2023 umfasst.

Laut den offiziellen Unterlagen des in Tokio ansässigen Unternehmens beliefen sich die Gesamtverkäufe auf 772,035 Millionen Yen, was einem Anstieg von 3,9% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der operative Gewinn hingegen verringerte sich um 26,3% auf 78,282 Millionen Yen. Im Digitalgeschäft, einschließlich Spiele, verzeichnete man einen Umsatzrückgang von 8,9% auf 263,012 Millionen Yen. Der Segmentgewinn fiel sogar um drastische 96,5% auf 1,615 Millionen Yen.

Interessanterweise zeigten die Kernspiele aus den Franchises Dragon Ball und One Piece sowohl im In- als auch im Ausland Stabilität, während ein neues Online-Spiel die Erwartungen deutlich verfehlte. Armored Core VI: Fire of Rubicon von FromSoftware erfreute sich zwar großer Beliebtheit und ist sogar auf Amazon erhältlich, jedoch sanken die Gesamtverkäufe von Heimvideospielen aufgrund des Vergleichs mit einem stärkeren Line-up im letzten Jahr.

Wird Bandai Namco einige Spiele abbrechen?

Das Unternehmen erwähnt auch den Bewertungsverlust aufgrund des genannten Online-Spiels an sowie eine Überprüfung der Titelzusammensetzung in der Entwicklung für den nächsten mittelfristigen Geschäftsplan. Dies deutet darauf hin, dass einige Projekte möglicherweise auf Eis gelegt oder abgebrochen wurden. Bandai Namco plant, seine Spiele einer strengeren Prüfung zu unterziehen, strategisch zu entwickeln, um ein optimales Portfolio zu erreichen und die Gesamtentwicklungssteuerung durch die Zusammenarbeit mit Bandai Namco Studios zu stärken. Der Schwerpunkt liegt dabei klar auf Qualität.

Die Ergebnisse führten zu einer erheblichen Senkung der Prognose für den operativen Gewinn für das gesamte Geschäftsjahr von 125,000 Millionen Yen auf 82,000 Millionen Yen, was einem Rückgang von 34% entspricht. Obwohl das enttäuschende Online-Spiel nicht namentlich genannt wurde, könnte es sich um Blue Protocol handeln, das trotz seiner Veröffentlichung in Japan für PC und später für PS5 und Xbox Series X|S Schwierigkeiten hatte, eine große Fangemeinde zu gewinnen. Eine Veröffentlichung im Westen für dieselben Plattformen ist noch für dieses Jahr geplant, lokalisiert von Amazon.