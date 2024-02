Update 1.06 für Armored Core 6 veröffentlicht

Armored Core 6: Fires of Rubicon hat ein neues Update erhalten. Das Update enthält zahlreiche Balance-Änderungen und Fehlerbehebungen. Es ist das erste Update seit Patch 1.05. Das Dezember-Update des Spiels fügte ein Ranglisten-Matchmaking-System sowie neue Rahmenteile, Waffen, Namensschilder und mehr hinzu. Seit seiner Veröffentlichung im August 2023 hat das mech-basierte Actionspiel von From Software damit zu kämpfen, eine solide Spielerbasis aufrechtzuerhalten.

Obwohl es von Fans und Kritikern gleichermaßen gute Kritiken erhielt, liegt die Anzahl der durchschnittlichen Steam-Spieler in den letzten 30 Tagen bei knapp unter 2.000. Bei der Veröffentlichung erreichte es einen Höchststand von 156.000 Spielern. Das liegt vor allem daran, dass Armored Core 6 in erster Linie ein Einzelspielerspiel ist. Die meisten Spieler ziehen weiter, sobald sie die PvE-Inhalte abgeschlossen haben. Einige Fans hoffen jedoch, dass der Titel durch die Veröffentlichung solider Updates einen Teil seiner Fangemeinde zurückgewinnen kann. Das neueste Update wurde gerade veröffentlicht.

Am 5. Februar wurde Patch 1.06 für Armored Core 6 veröffentlicht. Der Patch führt Balance-Änderungen an einer Vielzahl von Waffeneinheiten, Rahmenteilen und Innenteilen ein. Die Viento-Nadelkanone und die LCB-Laserkanone wurden generft, während das WLT FCS und das Kasuar Reverse Joint gebufft wurden. Insgesamt wurden 21 Waffeneinheiten, 19 Rahmenteile und 8 Innenteile neu ausbalanciert. Die Änderungen werden voraussichtlich einen erheblichen Einfluss auf die aktuelle Meta des Spiels haben. Mit Patch 1.06 wurden außerdem verschiedene Fehler behoben. Zum Beispiel verursachten Panzerbeine fälschlicherweise eine kürzere Betäubung bei Treffern und Rückenwaffen feuerten nach dem Nachladen nicht mehr richtig. Der neue Patch für Armored Core 6 ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar. Wir empfehlen allen Spielern, das Update zu installieren, bevor sie online spielen.

Das bringt Update 1.06 für Armored Core 6 mit sich

ARMORED CORE update 1.06 is now available.

Full patch notes can be viewed here: https://t.co/LNFribPORa

Please apply this patch to continue playing #ARMOREDCORE online. pic.twitter.com/ZDgwVnx19d — ARMORED CORE (@armoredcore) February 6, 2024

Armored Core 6 gilt als eines der besten Mech-Spiele von From Software. Der neueste Patch soll hoffentlich dazu beitragen, dass Spieler zurückkehren. Obwohl der Titel in erster Linie ein Einzelspieler-PvE-Spiel ist, bietet es auch einen PvP-Multiplayer mit einer hohen Fähigkeitsgrenze, auf die Spieler hinarbeiten können. Die neuesten Balance-Änderungen wurden von der Community positiv aufgenommen. Sie schwächten einige der frustrierendsten Meta-Tools und stärkten selten genutzte Off-Meta-Tools. Die Fans hoffen, dass diese Änderungen dazu beitragen werden, die hervorragenden Kämpfe des Games hervorzuheben.

Armored Core 6 schafft es sogar, die Liste der am höchsten bewerteten Spiele von From Software auf Steam zu knacken. Es wird nur von Hits wie Dark Souls Remastered, Elden Ring, Dark Souls 3 und Sekiro: Shadows Die Twice übertroffen. Fans können in diesem Jahr weitere Inhalte von From Software erwarten. Obwohl es nicht bestätigt ist, dass ein DLC für Armored Core 6 in Entwicklung ist. Fans von Elden Ring können sich auf die Erweiterung Shadow of the Erdtree freuen. Gerüchten zufolge soll diese noch in diesem Jahr erscheinen.

Worum geht es in Armored Core 6?

Armored Core 6 ist ein neues Mech-Action-Spiel von From Software, das am 25. August 2023 für PC und Konsolen erscheint. Es ist der sechste Teil der Armored-Core-Reihe, die seit 1997 existiert. Im Spiel kannst du deinen eigenen Kampfroboter aus verschiedenen Teilen zusammenbauen und in spannenden Missionen auf dem Planeten Rubicon gegen andere Mechs antreten. Das Spiel bietet eine dynamische und actionreiche Kampfmechanik, die sowohl die klassischen Elemente des rundenbasierten Kampfsystems als auch die modernen Möglichkeiten der Echtzeitsteuerung vereint.