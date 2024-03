Baldur’s Gate 3: Gerüchte um Vampire-Survivors-Crossover

Laut Swen Vincke, dem Direktor von Baldur’s Gate 3, könnte es bald ein Crossover mit Vampire Survivors geben. Beide Spiele sind im Fantasy-Bereich angesiedelt, daher würde ein Crossover Sinn ergeben. Baldur’s Gate 3 und Vampire Survivors sind erfolgreiche Spiele, die jeweils für sich stehen. Der AAA-Titel wurde im letzten Jahr mehrfach zum Spiel des Jahres gekürt. Das Indie-Spiel war weitaus erfolgreicher als erwartet.

Laut einem Tweet von Swen Vincke, dem Chef von Larian, könnte es zu einer Zusammenarbeit zwischen den beliebten Spielen Baldur’s Gate 3 und Vampire Survivors kommen. Vincke postete auf Twitter eine Umfrage mit den Antwortmöglichkeiten ‘Ja’ und ‘F*ck ja’, die jedoch keine Auswirkungen auf die bereits getroffene Entscheidung hatte.

Should Baldur’s Gate 3 and Vampire Survivors collaborate? — Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) March 18, 2024

Swen Vincke teast Baldur’s Gate 3 Crossover an

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels haben bereits mehr als 18.000 Stimmen abgestimmt. 51,1 % der Nutzer haben die Option ‘F*ck ja’ gewählt. Es bleiben nur noch wenige Stunden. Im Kommentarbereich der Umfrage hat Vincke auch ein kryptisches Bild von sich und Luca Galante geteilt, dem Hauptverantwortlichen für Vampire Survivors. Daraufhin wurde der Beitrag von begeisterten Fans beider Spiele überschwemmt. Einige Fans äußerten den Wunsch, den beliebten Charakter Asterion aus Baldur’s Gate 3 in Vampire Survivors zu sehen. Ein anderer Nutzer schrieb: ‘Ich würde alles tun, um als Peppino in BG3 zu spielen.’

Baldur’s Gate 3 ist immer noch beliebt und hatte im vergangenen Monat durchschnittlich über 90.000 gleichzeitige Spieler auf Steam. Allerdings ist dies das erste Mal, dass diese Zahl seit der Veröffentlichung des Spiels unter einen sechsstelligen Wert gesunken ist. Im Gegensatz dazu stagnierten die Zahlen von Vampire Survivors im letzten Jahr, nachdem es im April 2023 zuletzt die Marke von 10.000 gleichzeitigen Spielern überschritten hatte.

Es ist offensichtlich, dass jedes Spiel von neuen Inhalten profitieren kann, um das Engagement der Spieler zu erhöhen. Aus bestimmten Gründen scheint dieses Jahr der perfekte Zeitpunkt für eine Injektion neuer Spieler zu sein. Im Fall von Larian Studios könnte das spekulierte Crossover die Community von Baldur’s Gate 3 vor dem physischen Release des Spiels im ersten Quartal 2024 beleben. Das Crossover würde dem Vampire-Survivors-Entwickler Poncle helfen, mehr Fans anzulocken. Außerdem werden die Arbeiten an einer animierten TV-Serienadaption seines Spiels fortgesetzt, die ursprünglich letztes Jahr angekündigt wurde.

Worum geht es im Spiel?

Baldur’s Gate 3 ist ein von Larian Studios entwickeltes Rollenspiel, das in der Welt von Dungeons & Dragons angesiedelt ist. Es bietet eine reichhaltige Erzählung und basiert auf einer Party-basierten Spielmechanik, bei der die Entscheidungen der Spieler die Geschichte von Kameradschaft und Verrat, Überleben und Opfer sowie die Verlockung absoluter Macht formen. Das Spiel wurde am 3. August 2023 veröffentlicht und hat überwältigend positive Bewertungen erhalten. Spieler können aus einer Vielzahl von D&D-Rassen und -Klassen wählen oder als Origin-Charakter mit einer handgefertigten Hintergrundgeschichte spielen. Die mysteriösen Fähigkeiten, die in den Spielern erwachen, stammen von einem Mind-Flayer-Parasiten, der in ihrem Gehirn eingepflanzt wurde. Sie können der Dunkelheit widerstehen und sie gegen sich selbst wenden oder die Korruption annehmen und das ultimative Böse werden. Baldur’s Gate 3 ist für PC, PS5 und Mac verfügbar und wurde mit dem Steam Awards 2023 Game of the Year Award ausgezeichnet.