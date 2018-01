Assassin’s Creed Origins – Erster DLC „Die Verborgenen“ kommt am 23. Januar

Wie wir bereits vor zwei Wochen berichtet haben, soll angeblich ein neues Fable in Arbeit sein, nun wurde dieses „Gerücht“ auch von Eurogamer.net aufgeschnappt.

So soll der britische Entwickler Playground (Forza Horizon) mit der Entwicklung von Microsoft beauftragt worden sein. Das Action-Rollenspiel soll von rund 200 Mitarbeitern des Studios betreut werden, aber die Entwicklungsarbeiten seien noch sehr früh.

In Fable 4 wird wieder ein „Charakter-fokussiertes Open-World Action-Rollenspiel“ werden, wie EG berichtet. Nicht wirklich überraschend, in welche Richtung der vierte Teil von Fable gehen wird. Es wird gemunkelt das Microsoft mit dem „Wiederauferstehen“ der Fable-Marke ein Gegenstück zu Sony’s neuer Marke Horizon: Zero Down aufstellen möchte. Fable 4 soll auch nichts von Fable Legends verwenden, sondern von Grund auf neu aufgestellt werden.

Weder Playground noch Microsoft haben sich bisher dazu geäußert.