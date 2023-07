Assassin’s Creed Mirage enthüllt Feature “Geschichte von Bagdad”

Die Geschichte von Bagdad wird in AC Mirage integriert und soll der Simulation der Vergangenheit einen historischen Kontext verleihen.

Wenn es um Assassin’s Creed geht, hat sich die Serie immer durch die authentische Nachbildung historisch inspirierter Schauplätze ausgezeichnet. In den letzten Ausgaben gab es mit dem “Discovery Tour-Modus” eine Draufgabe in diesem Bereich. Es ist noch unklar, ob dieser Modus auch in dem kommenden Assassin’s Creed Mirage enthalten sein wird, aber für Geschichtsinteressierte gibt es dennoch einige spannende Inhalte, in die du eintauchen kannst.

Ubisoft hat das neue Feature “Geschichte von Bagdad” für Assassin’s Creed Mirage enthüllt, mit dem du in die “fachmännisch kuratierten Informationen über die Geschichte, Kunst und Kultur von Bagdad und dem Abbasiden-Kalifat im neunten Jahrhundert” eintauchen kannst.

Assassin’s Creed Mirage – Tauche in die Geschichte von Bagdad ein

Ganz im Stil der früheren Spiele der Franchise wird die Geschichte von Bagdad als Teil des In-Game-Codex in das Spiel integriert sein und auch mit dem Fortschritt deines Spiels verknüpft sein.

Deine Spielfigur Basim wird beauftragt, 66 historische Stätten auf der offenen Weltkarte von Bagdad zu besuchen. Dadurch werden “forschungsbasierte Artikel” freigeschaltet, die fünf Themen im Zusammenhang mit Bagdad im neunten Jahrhundert abdecken: Wirtschaft, Glaube und tägliches Leben, Kunst und Wissenschaft, Hofleben und Regierung. Sobald du die Datenbank vollständig hast, erhältst du auch eine Belohnung im Spiel.

Dieses Feature wurde von einem Team von Ubisoft-Historikern bei Ubisoft Montreal entwickelt, unter der Leitung von Dr. Raphaël Weyland, einem Experten für die Geschichte des Nahen Ostens. Es wurde in Zusammenarbeit mit externen Historikern und Institutionen entwickelt und nutzt Bilder von Partnermuseen weltweit.

Assassin’s Creed Mirage erscheint am 12. Oktober für PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Windows PC. Letztes Jahr wurde der Titel mit einem ersten Trailer offiziell vorgestellt. Es soll rund 15 bis 20 Stunden Spielzeit bieten. Erst kürzlich gab es ein neues Gerücht, dass insgesamt 11 Assassin’s Creed-Spiele bei Ubisoft in Arbeit sind.