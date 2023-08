Assassin’s Creed: Hexe könnte durch Horror das interessanteste Game der ganzen Serie werden

Ich kann es kaum erwarten

Zu Beginn des Jahres verschob Ubisoft erneut sein berüchtigtes Piratenspiel Skull and Bones, und kurz darauf wurde berichtet, dass der Publisher eine Vielzahl von Projekten in der Entwicklung eingestellt hat. Es ist kein Geheimnis, dass die jüngsten Veröffentlichungen von Ubisoft nicht den gleichen Umsatz erzielen wie gewohnt, und in einem Versuch, einen Kurswechsel vorzunehmen, verteilt der Publisher extrem Ressourcen um und konzentriert sich vor allem auf seine größten Franchises. Und natürlich gehört eine der heißesten Marken von Ubisoft dazu: Assassin’s Creed.

Debütierend im Jahr 2007, war Assassin’s Creed seitdem konsequent eine der meistverkauften Franchises von Ubisoft, und das bleibt bis heute wahr. Es ist also nur natürlich, dass Ubisoft in einer Krise darauf zurückgreift und beschlossen hat, das Entwicklungsteam des Franchise in den nächsten Jahren um erstaunliche 40% zu erhöhen. Das bedeutet, dass es in Zukunft noch viele weitere Assassin’s Creed-Spiele geben wird, von denen keines so konzeptuell faszinierend sein könnte wie das nach Horror anmutende Assassin’s Creed Hexe.

Assassin’s Creed Hexe verspricht Horror im Franchise

Assassin’s Creed Hexe wurde im September 2022 angekündigt und wird der nächste Hauptableger der Franchise nach Assassin’s Creed Red sein. Während Assassin’s Creed Red offenbar ein weiteres RPG-fokussiertes Spiel wie Origins, Odyssey und Valhalla sein wird, wird Assassin’s Creed Hexe etwas völlig Neues sein, wie Ubisofts Marc-Alexis Cote erklärte, dass das Spiel eine “sehr unterschiedliche Art von Assassin’s Creed” sein wird.

Das Assassin’s Creed-Franchise hat in dem langen Bestehen zwei unterschiedliche Phasen durchlaufen. Die erste Phase erstreckte sich von 2007 bis 2015 und umfasste jedes Spiel zwischen dem Original Assassin’s Creed und Assassin’s Creed Syndicate. Diese Ära umfasst die Action-Adventure-Seite des Franchise, während die Spiele danach einen stärkeren Fokus auf RPG-Elemente hatten. Obwohl diese beiden Phasen deutliche Unterschiede aufweisen, sind sie immer noch leicht als Assassin’s Creed-Titel erkennbar, und die meisten von ihnen folgen der gleichen allgemeinen Formel. Nach 16 Jahren praktisch derselben Formel sehnen sich die Fans nach etwas Neuem.

Assassin’s Creed Hexe könnte endlich die dringend benötigte frische Horror Brise für das Franchise sein. Obwohl die Fans bisher nur einen 30-sekündigen Trailer gesehen haben, scheint Assassin’s Creed Hexe eine ziemliche Abkehr von der Serie zu sein, vor allem was den Ton betrifft. Während Assassin’s Creed immer eine recht leichte Stimmung hatte, selbst in dramatischen Momenten, fühlte sich der Teaser von Assassin’s Creed Hexe überraschend gruselig an, mit unheimlicher Musik und Bildern.

Horror ist normalerweise kein Element, das Assassin’s Creed erkundet, und ein ganzes Spiel, das darauf basiert, könnte sehr einzigartig werden. Und obwohl es noch nicht bestätigt wurde, würde das angebliche Setting der Europäischen Hexenverfolgungen im 16. Jahrhundert natürlich zu einem starken Horrorton passen.

Aber bei weitem der faszinierendste Aspekt von Assassin’s Creed Hexe ist, dass die Fans derzeit nicht viel darüber wissen. Während kommende Projekte wie Assassin’s Creed: Mirage, Assassin’s Creed Red, Assassin’s Creed Jade und Assassin’s Creed Nexus einige wichtige Details mit den Fans geteilt haben, hat Ubisoft über Assassin’s Creed Hexe bisher nichts preisgegeben, was dem Projekt eine gewisse Geheimnis und Anziehungskraft verleiht, die bei den anderen kommenden AC-Projekten nicht vorhanden ist.

Die Vorstellung, dass dies ein völlig neuer Typ von Assassin’s Creed-Spiel sein könnte, zusammen mit der Tatsache, dass es der nächste Haupttitel für die Franchise ist und somit von Ubisoft Vertrauen genießt, macht Assassin’s Creed Hexe schon jetzt zu einem unglaublich aufregenden potenziellen Horror Spiel.

Assassin’s Creed Hexe befindet sich in der Entwicklung.