Assassin’s Creed: Black Flag bekommt nach 10 Jahren ein Update

Aus dem Nichts...

Assassin’s Creed 4: Black Flag wurde erstmals im Jahr 2013 veröffentlicht, erhielt jedoch im Juli 2023 ein neues Update. Im Rahmen der Assassin’s Creed-Spiele gilt Assassin’s Creed 4: Black Flag oft als eines der besten in der gesamten Serie. Wenn ihr mich fragt, sogar das ungeschlagen beste Spiel des Franchise. Es behielt das charakteristische Stealth-Action-Gameplay der Serie bei, erweiterte jedoch auch die Erkundungs- und Kampfmechaniken auf See, die erstmals in Assassin’s Creed 3 eingeführt wurden.

In Assassin’s Creed 4: Black Flag können die Spieler ihre Fantasie als Pirat ausleben und Edward Kenway verkörpern, eine Figur, die möglicherweise nicht so beliebt ist wie Ezio Auditore, aber dennoch als einer der denkwürdigsten Protagonisten der Serie gilt. Glücklicherweise ist Assassin’s Creed 4: Black Flag problemlos auf modernen Plattformen spielbar, sodass jeder, der nostalgische Gefühle für das Spiel hegt, das karibische Abenteuer erneut erleben kann, ohne alte Konsolen aus dem Schrank kramen zu müssen.

WERBUNG WERBUNG

Update nach 10 Jahren: Gutes Zeichen für Black Flag Remake?

Diejenigen, die Assassin’s Creed Black Flag auf dem PC haben, entweder über Steam oder Ubisoft Connect, werden überrascht sein, dass das Spiel ein neues Update zum Herunterladen hat. Wie von Ubisoft angekündigt, steht Assassin’s Creed 4 Update 1.08 jetzt für PC-Spieler zum Download bereit. Das Update ist nur 12 MB groß bei Steam und 13 MB bei Ubisoft Connect. Das Update behebt ein Problem, das PC-Spieler mit Assassin’s Creed 4 hatten, wenn das Spiel im Fenstermodus gestartet wurde. Es ist sicherlich kein bahnbrechendes Update, aber es ist beruhigend zu sehen, dass Ubisoft beschlossen hat, das Problem anzugehen, anstatt es zu ignorieren, was andere Unternehmen möglicherweise bei einem 10 Jahre alten Spiel tun würden.

Es ist auch erwähnenswert, dass Ubisoft sich bemüht hat, fast alle Hauptspiele der Assassin’s Creed-Reihe auf modernen Plattformen zugänglich zu machen. Die PS4- und Xbox One-Versionen von Assassin’s Creed 4 haben dazu geführt, dass es mit PS5 und Xbox Series X kompatibel ist, da beide abwärtskompatibel sind, während einige ältere AC-Spiele Remaster-Versionen erhalten haben. Eine offensichtliche Ausnahme bildet das Originalspiel Assassin’s Creed, das immer noch auf dem PC, der PS3 und der Xbox 360 festhängt.

Dennoch gibt es viele klassische Assassin’s Creed-Spiele, die problemlos auf modernen Plattformen gespielt werden können, und es sind noch mehr in Arbeit. Ubisoft hat ehrgeizige Pläne für Assassin’s Creed, darunter die Veröffentlichung von Assassin’s Creed Mirage später in diesem Jahr, die Arbeit an einem Assassin’s Creed VR-Spiel, einer offenen Welt von Assassin’s Creed im feudalen Japan und vielem mehr. Gerüchten zufolge plant Ubisoft sogar ein vollwertiges Remake von Assassin’s Creed 4, obwohl dies noch nicht offiziell angekündigt wurde. Aber ein Update nach 10 Jahren an einem Spiel, könnte bedeuten dass das Kernmaterial gerade in Entwicklerhänden ist. Vielleicht für eben dieses Remake.

Assassin’s Creed Black Flag Update 1.08 Patch Notes:

Behebt ein Problem, bei dem das Spiel im Fenstermodus gestartet wurde.

Assassin’s Creed 4: Black Flag ist jetzt verfügbar für PC (inkl. Update), PS3, PS4, Switch, Wii U, Xbox 360 und Xbox One.