Assassin’s Creed: Black Flag aus Steam Store entfernt

Leider nicht aus den Gründen die wir hoffen.

Assassin's Creed Black Flag © Ubisoft, Screenshot by DailyGame

Assassin’s Creed 4: Black Flag ist derzeit nicht auf Steam erhältlich. Dies ist besonders bedauerlich, da Assassin’s Creed 4: Black Flag oft als eines der absolut besten Spiele in der gesamten langjährigen Franchise genannt wird.

Wenn es um die Assassin’s Creed-Serie geht, finden sich Assassin’s Creed 2, Brotherhood und Black Flag in der Regel oben auf den “Best of”-Listen. Black Flag erhielt zum Zeitpunkt seiner ursprünglichen Veröffentlichung viel Kritikerlob für sein fesselndes Piratenschiff-Gameplay und seine wunderschöne offene Welt. Es bleibt eines der beliebtesten Assassin’s Creed-Spiele aller Zeiten, aber jeder, der es auf Steam kaufen möchte, hat derzeit Pech.

Warum wurde Assassin’s Creed Black Flag aus dem Steam Store entfernt?

Ubisoft bestätigte gegenüber PC Gamer, dass Assassin’s Creed 4: Black Flag aufgrund eines “technischen Problems” aus dem Verkauf auf Steam entfernt wurde. Einige Fans glaubten fälschlicherweise, dass das Spiel von Steam entfernt wurde, weil Ubisoft beabsichtigte, es durch ein Remaster zu ersetzen, daher wird diese Enthüllung zweifellos enttäuschend sein für alle, die sich Hoffnungen auf diese Möglichkeit gemacht haben.

Ubisoft hat kein spezifisches Datum genannt, wann Assassin’s Creed 4: Black Flag wieder in den Steam Shop aufgenommen wird, aber es sagte, dass es hofft, das Problem “so bald wie möglich” zu lösen.

Während die Entfernung von Assassin’s Creed 4: Black Flag aus dem Verkauf auf Steam nicht darauf hinweist, dass ein Remaster des Spiels in Entwicklung ist, gibt es einige Berichte, die darauf hinweisen, dass so etwas durchaus in Arbeit sein könnte.

Gerüchten zufolge arbeitet Ubisoft tatsächlich an einem vollwertigen Remake von Assassin’s Creed 4: Black Flag. Bevor die Fans sich jedoch allzu sehr über diese Möglichkeit freuen, sollten sie beachten, dass diese Gerüchte nicht bestätigt sind und es durchaus möglich ist, dass ein solches Projekt nicht existiert.

Ob Assassin’s Creed 4 nun ein Remake bekommt oder nicht, können die Fans zumindest das Originalspiel problemlos auf moderner Hardware spielen. Ubisoft hat Assassin’s Creed 4: Black Flag (abgesehen von nun Steam) auf den meisten Gaming-Plattformen leicht verfügbar gemacht, und das Spiel ist sogar auf PS5 und Xbox Series X dank Abwärtskompatibilität spielbar.

Fans können auch eine Nintendo Switch-Version von Assassin’s Creed 4 erhalten, wenn sie ihre Piratenabenteuer unterwegs erleben möchten, und das Spiel war sogar für Stadia verfügbar, als dieser Service noch aktiv war.

Assassin’s Creed-Fans haben auch in den kommenden Jahren einige brandneue Projekte, auf die sie sich freuen können. Mehrere Assassin’s Creed-Projekte wurden angekündigt und befinden sich in aktiver Entwicklung, wobei Assassin’s Creed Mirage Anfang Oktober starten wird.

Assassin’s Creed 4: Black Flag ist jetzt für PC, PS3, PS4, Wii U, Xbox 360 und Xbox One erhältlich.