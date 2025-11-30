ARC Raiders: Quest-Guide – With a Trace

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nachdem du die ersten Gefahren von ARC Raiders überlebt hast, vertraut dir die Händlerin Shani komplexere Aufgaben an. Die Quest „With a Trace“ ist ein direkter Nachfolger früherer Erkundungsmissionen (wie „Reduced to Rubble“) und verlangt von dir, tiefer in die Geschichte der ARC-Invasion einzutauchen.

Anders als bei simplen „Töte X Gegner“-Missionen musst du hier spezifische, schwer zu findende Punkte auf der Karte Blue Gate lokalisieren und untersuchen. Viele Spieler scheitern hier nicht an den Gegnern, sondern daran, dass die gesuchten Objekte klein und unscheinbar sind. Dieser Guide führt dich präzise zu den beiden Hauptzielen: dem Barren Clearing und dem Adorned Wreckage.

Missionsprofil und Belohnungen

Bevor du dich in den Drop-Pod begibst, hier die harten Fakten zur Mission. Die Belohnungen sind besonders wertvoll, da der Medium Shield deine Überlebenschancen in zukünftigen Raids drastisch erhöht.

Parameter Spezifikation Questname With a Trace (Mit einer Spur) Auftraggeber Shani Karte Blue Gate (Blaues Tor) Ziele 1. Untersuche Zeichen im Barren Clearing 2. Untersuche das Gerät beim Adorned Wreckage Belohnungen 1x Looting Mk. 2 (Augmentierung) 1x Medium Shield (Mittlerer Schild)

Strategische Vorbereitung: Die Karte Blue Gate ist weitläufig und oft ein Schauplatz für PvP-Gefechte. Da du viel rennen musst, ist Ausdauer wichtig. Nimm ein Loadout mit, das dir Mobilität erlaubt. Ein Free Loadout reicht theoretisch, aber da du am Ende extrahieren musst, um die Questbelohnung sicher nach Hause zu bringen, ist zumindest eine solide Waffe (wie die Rattler oder eine SMG) gegen ARC-Patrouillen ratsam.

Schritt 1: Das Barren Clearing (Die kahle Lichtung)

Dein erstes Ziel befindet sich im westlichen Teil der Karte.

Den Ort finden

Suche auf deiner Karte nach dem Gebiet „Barren Clearing“. Es liegt westlich vom „Raider’s Refuge“ (Zuflucht der Raider). Wenn du das Gebiet betrittst, wirst du verstehen, woher der Name kommt: Es ist eine offene, zerstörte Fläche, dominiert von einem massiven, toten ARC-Koloss (ein sogenannter Baron Husk), der wie ein gefallenes Denkmal in der Mitte liegt.

Das Untersuchungsobjekt finden

Hier machen viele Raider Fehler. Du sollst nicht den riesigen Roboter selbst scannen, sondern nach einem spezifischen Detail suchen.

Gehe zur Mitte der Lichtung zum riesigen Baron Husk. Orientiere dich zur Südwest-Seite des Roboters. Suche nach einem abgetrennten Bein der Maschine, das etwas abseits liegt. Direkt vor diesem Bein, fast im Boden versunken, liegt eine graue Sphäre (sieht aus wie eine kleine Radarkugel oder ein technischer Ball).

Nähere dich dieser Sphäre, bis die Interaktionsaufforderung „Investigate“ (Untersuchen) erscheint. Halte die Taste gedrückt, bis der Balken gefüllt ist. Sobald dies erledigt ist, aktualisiert sich dein Questlog für den nächsten Schritt.

Schritt 2: Das Adorned Wreckage

Dein Weg führt dich nun weiter nach Süden.

Navigation zum Ziel

Vom Barren Clearing aus musst du direkt nach Süden laufen, in Richtung des Gebiets „Trapper’s Glade“. Das Zielgebiet heißt „Adorned Wreckage“. Du erkennst es schon von weitem: Es ist ein großes Wrackteil, das senkrecht im Boden steckt oder liegt und – wie der Name andeutet – „geschmückt“ ist (oft mit Graffiti, Flaggen oder bunten Markierungen der Raider versehen).

Den Computer finden

Vorsicht: Dieses Gebiet wird oft von Leapern (schnellen ARC-Einheiten) oder anderen Spielern patrouilliert. Bleib wachsam. Wie zuvor ist das riesige Wrack nur der Wegweiser, nicht das Ziel.

Stelle dich zum zentralen, geschmückten Wrackteil. Suche nordöstlich davon (oder unterhalb der Struktur, die wie ein Turm mit gelber Flagge aussieht). Du suchst nach einem kleinen, provisorischen Tisch oder einer Werkbank im Freien. Darauf steht ein gelber/goldener Computer (Communication Device). Er leuchtet leicht und hebt sich vom Schrott ab.

Interagiere mit diesem Computer. Dies ist der finale Schritt der Untersuchung.

Abschluss und Extraktion

Sobald du die Daten vom Computer im Adorned Wreckage gesichert hast, gilt die Quest technisch als erfüllt („Completed“ im Log). Doch in ARC Raiders gehört dir nichts, bis du sicher zu Hause bist.

Der Heimweg

Du befindest dich nun tief im Süden der Karte. Überprüfe deine Karte nach dem nächsten Extraktionspunkt. Da du im Süden bist, könnten die Extraktionspunkte an der Küste oder in der Nähe der südlichen Ruinen aktiv sein.

Vermeide Kämpfe: Da du das Questziel erreicht hast, riskiere nichts. Wenn du Leuchtfackeln anderer Spieler siehst, mache einen Bogen darum.

Da du das Questziel erreicht hast, riskiere nichts. Wenn du Leuchtfackeln anderer Spieler siehst, mache einen Bogen darum. Nutze Deckung: Das Gebiet um das Adorned Wreckage ist oft offen. Nutze die Trümmerfelder, um Sichtlinien zu unterbrechen.

Kehre nach erfolgreicher Extraktion zu Shani in der Basis Speranza zurück. Sprich sie an, um den Auftrag abzugeben.

