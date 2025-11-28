ARC Raiders: Quest-Guide – Rubble Quest

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

ARC Raiders ist ein kooperativer Extraction-Shooter-Titel, bei dem Spieler die Aufgabe haben, die Erde gegen die mechanische Bedrohung der ARC zu verteidigen. Ein zentrales Element des Spiels ist das Missionssystem, das Spieler dazu anhält, Ressourcen zu beschaffen, taktische Ziele zu erfüllen und erfolgreich zu extrahieren, um ihren Fortschritt zu sichern. Das Absolvieren von Aufträgen der verschiedenen im Spiel verfügbaren Händler ist essenziell für den Erhalt von Ausrüstungsgegenständen, Blaupausen und Utility-Gegenständen.

Die Quest „Reduced to Rubble“ (Auf Schutt und Asche reduziert) ist eine solche Mission, die von der Händlerin Shani ausgegeben wird. Der Auftrag konzentriert sich auf die Erkundung und Dokumentation von Zerstörungsstätten, die durch die Invasion der ARC entstanden sind. Die erfolgreiche Durchführung erfordert präzise Navigation und das korrekte Ausführen spezifischer Interaktionsschritte auf der Zielkarte.

Missionsübersicht und Belohnungen

Die Mission „Reduced to Rubble“ gliedert sich in eine Sequenz von vier Teilzielen, die auf der Karte „Blue Gate“ abgearbeitet werden müssen. Die Aufgabe ist abgeschlossen, sobald die abschließende Untersuchung eines Wracks erfolgreich durchgeführt wurde.

Parameter Spezifikation Auftraggeber Shani Karte Blue Gate Erforderliche Aktion Dokumentation von Zerstörung und Untersuchung eines Wracks Belohnungspaket 1x Zipline (Seilrutsche) 3x Barricade Kit (Barrikaden-Kit) 3x Door Blocker (Türstopper)

Die erhaltenen Belohnungen sind ausschließlich Utility-Gegenstände, die für Mobilität und die Abriegelung von Positionen in zukünftigen Extraktionsversuchen von hohem taktischem Wert sind.

Vorbereitung und Einsatz

Für die Durchführung dieser Quest ist der Einsatz auf der Karte Blue Gate erforderlich.

Loadout-Empfehlung: Da es sich primär um eine Erkundungsquest handelt, kann ein Loadout gewählt werden, das die Mobilität maximiert. Wenn die primäre Absicht ausschließlich die Quest-Erfüllung ist, ist ein kostenloses Starter-Loadout ausreichend. Es wird jedoch dringend empfohlen, stets eine Standardwaffe und medizinische Ausrüstung mitzuführen, da die Gefahr von unerwarteten ARC-Konfrontationen während des Transits besteht. Die Zonen auf der Blue Gate-Karte, in die navigiert werden muss, weisen eine durchschnittliche bis erhöhte Dichte an feindlichen Patrouillen auf.

Phase 1: Zielfindung und Dokumentation

Das erste Ziel der Quest erfordert die Dokumentation eines spezifischen Zerstörungspunktes.

Navigation zum Highway Collapse

Nach dem Einsatz auf der Blue Gate-Karte muss die Einheit in den südwestlichen Quadranten navigieren. Das Zielgebiet ist als Highway Collapse (Eingestürzte Autobahn) auf der Karte gekennzeichnet. Hier befindet sich eine markante, unvollständig zerstörte Brückenkonstruktion. Die Annäherung an diese Position erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit hinsichtlich möglicher Schützen- oder Boden-ARC-Einheiten.

Durchführung der Foto-Interaktion

Um den ersten Unterschritt abzuschließen, muss sich der Spieler direkt an die abgebrochene Kante der zerstörten Brücke begeben. Die korrekte Positionierung wird durch eine kontextsensitive Interaktionsaufforderung signalisiert, die das Aufnehmen eines Fotos ermöglicht.

Nach Aktivierung der Fotografierfunktion wird das Bild des Trümmerfeldes erfasst. Dieser Schritt schließt den ersten Teil ab und die Quest aktualisiert automatisch den nächsten Zielpunkt: Broken Earth. Die Bestätigung des Missions-Updates dient als Indikator für die erfolgreiche Durchführung.

Phase 2: Transit und Verfolgung

Der zweite Hauptteil der Mission beinhaltet den Transit zu einem neuen Sektor und die Lokalisierung eines Wrackteils.

Transit nach Broken Earth

Der nächste Zielpunkt, Broken Earth (Zerbrochene Erde), ist auf der Karte markiert und befindet sich in nordöstlicher Richtung vom Highway Collapse. Die Distanz zwischen den beiden Zielen kann erheblich sein.

Taktisches Transit-Management: Um die Expositionszeit gegenüber Feinden zu minimieren, wird empfohlen, verfügbare Mobilitäts-Assets wie Fahrzeuge oder Seilrutschen (Ziplines) effizient zu nutzen. Die Querung des zentralen Teils der Karte ist typischerweise mit einem erhöhten Risiko von ARC-Großbegegnungen verbunden. Die Aufrechterhaltung einer hohen Bewegungsgeschwindigkeit ist daher ein wichtiger Faktor zur Risikoreduktion.

Phase 3: Abschließende Untersuchung

Nach Erreichen des Gebiets Broken Earth beginnt die finale Suche nach dem Untersuchungsobjekt.

Lokalisierung des Wracks

Das Wrack befindet sich nicht direkt in Broken Earth, sondern muss durch die Verfolgung eines Zerstörungspfades gefunden werden, der nordöstlich aus dem Broken Earth-Sektor hinausführt. Diese Spur ist durch eine Anhäufung von Trümmern und offensichtlichen Bodenschäden gekennzeichnet.

Die Spur endet an einem signifikanten Trümmerteil: der großen Hülle einer abgestürzten ARC-Maschine.

Abschluss der Quest

Das Wrack stellt das finale Untersuchungsobjekt dar. Bei Annäherung an das Objekt erscheint die letzte Interaktionsaufforderung. Durch die Aktivierung dieser Funktion wird die erforderliche Datenanalyse abgeschlossen und die Quest „Reduced to Rubble“ erfolgreich beendet.

