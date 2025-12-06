ARC Raiders: Quest-Guide – So gelingt dir „Trash Into Treasure“

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

ARC Raiders ist ein Third-Person Extraction Shooter, in dem neben den Kämpfen auch das Sammeln von Ressourcen und deren Verwaltung eine zentrale Rolle spielt. Händler im Spiel, wie Speranza, vergeben Quests, die dir nicht nur Erfahrungspunkte, sondern auch wichtige Ausrüstungsgegenstände und Blaupausen einbringen.

Die Quest „Trash Into Treasure“ (dt. „Müll wird zum Schatz“) ist eine fundamentale Mission. Sie macht dich mit dem Recycling-System vertraut, welches essenziell für die Herstellung und das Upgrade deiner Ausrüstung ist. Die Aufgabe erfordert, dass du zwei spezifische Komponenten beschaffst: Kabel (Wires) und Batterien (Batteries). Du musst diese von der Karte Topside extrahieren und sie anschließend über das Händler-Menü von Shani abgeben. Dieser Leitfaden erklärt dir Schritt für Schritt, wie du diese Quest effizient abschließt.

Missionsanforderungen und Vorbereitung

Bevor du deinen Run auf der Karte Topside startest, solltest du dich gezielt vorbereiten. Das Ziel ist es, die benötigten Komponenten schnell zu finden und sicher zu extrahieren.

Erforderliche Gegenstände

Die Quest verlangt die Beschaffung und erfolgreiche Extraktion von:

Kabeln (Wires)

Batterien (Batteries)

Deine Ausrüstung

Da der Fokus auf der Beschaffung kleiner Komponenten liegt, ist es nicht zwingend notwendig, mit dem besten Loadout zu starten. Du kannst einen kostenlosen Loadout wählen, um das Risiko bei einem Fehlschlag zu minimieren. Dennoch ist es ratsam, ein Schild und eine Waffe zur Selbstverteidigung mitzunehmen. Nimm auch deinen Recycler mit, da dieser für die Gewinnung der Materialien unverzichtbar ist. Falls du über Loot-Scanner verfügst, können diese die Suche nach den richtigen Gebäuden erleichtern.

Optimale Fundorte für die Komponenten

Die Logik des Spiels bestimmt, dass Kabel und Batterien dort zu finden sind, wo in der zerstörten Welt ehemals Elektronik oder elektrische Versorgungseinrichtungen standen. Du solltest deine Suche auf der Karte Topside auf folgende Bereiche konzentrieren:

Gebiete mit elektrischem Loot: Schaue auf deiner Karte nach Zonen, die mit einem Symbol für elektrischen oder technologischen Loot gekennzeichnet sind.

Schaue auf deiner Karte nach Zonen, die mit einem Symbol für elektrischen oder technologischen Loot gekennzeichnet sind. Kraftwerke und Umspannstationen (Power Stations): Diese sind die besten Orte, um eine hohe Dichte an verwertbaren Komponenten zu finden.

Diese sind die besten Orte, um eine hohe Dichte an verwertbaren Komponenten zu finden. Alte Kommandoposten und Büros: Hier findest du oft die Überreste von Computern und Kommunikationsgeräten.

Starte deinen Run idealerweise in der Nähe eines solchen markierten Gebiets, um die Suchzeit zu verkürzen.

Detaillierte Such- und Recycling-Anleitung

Die gesuchten Gegenstände sind oft nicht direkt als Kabel oder Batterie in der Welt zu finden, sondern müssen durch Recycling aus größeren, defekten Geräten gewonnen werden. Dies ist der wichtigste Teil der Quest.

Gezieltes Sammeln von Kabeln (Wires)

Kabel lassen sich meistens in der Nähe von Energieversorgungsanlagen finden:

Suche im Außenbereich: Halte nach Generatoren und elektrischen Schalttafeln Ausschau, die oft an den Außenseiten von Industriegebäuden und Kraftwerken montiert sind. Durch die Interaktion mit diesen festen Objekten können Kabel oder rohe Materialien zur Verwertung gewonnen werden. Recycling von Stromkabeln: Die zuverlässigste Methode ist das Recyceln von Computer-Stromkabeln. Diese findest du häufig in Schubladen, auf Schreibtischen oder in den Trümmern von Büros. Sammle diese Kabel ein und zerlege sie mit deinem Recycler, um die gesuchten Kabel (Wires) zu erhalten.

Gezieltes Sammeln von Batterien (Batteries)

Batterien sind in elektronischen Altgeräten enthalten:

Fokus auf CRT-Monitore: Die beste Einzelquelle für Batterien sind die alten CRT-Monitore (Röhrenbildschirme). Diese stehen oft in Kommandozentralen oder in der Nähe von Befehlskonsolen. Wenn du einen Monitor findest, nimm ihn mit oder recycel ihn direkt, da er eine hohe Chance hat, die benötigten Batterien zu liefern. Systematische Innenraums-Suche: Gehe systematisch durch alle Innenräume der technologischen Zonen. Öffne alle Spinde, Schubladen und Kisten. Halte nach kaputten Elektronikgeräten Ausschau (wie Funkgeräte oder defekte Werkzeuge), die du recyceln kannst. Selbst wenn du eine Batterie nicht direkt findest, wird durch das Zerlegen alter Elektronik das Inventar an Basiskomponenten aufgefüllt.

Diese Gebiete sind aufgrund ihres wertvollen Loots oft umkämpft. Achte auf feindliche ARC-Einheiten und sei dir der Gefahr durch andere Spieler bewusst. Effizienz beim Looting ist hier entscheidend.

Risikominderung und sichere Extraktion

Nachdem du die benötigten Komponenten gesammelt hast, steht die sichere Extraktion im Vordergrund, um den Erfolg der Quest zu garantieren.

Das Sicherheitsfach nutzen

In ARC Raiders gehen alle Gegenstände im regulären Inventar verloren, wenn du im Raid stirbst. Um die Quest-Gegenstände abzusichern, musst du mindestens ein Kabel und eine Batterie in deinen Sicherheitsfach (Safe Pocket) legen. Das Sicherheitsfach bewahrt diese Gegenstände auf, unabhängig davon, ob du erfolgreich extrahierst oder stirbst. Da der Platz im Sicherheitsfach begrenzt ist, solltest du nur die Quest-relevanten Gegenstände darin aufbewahren.

Der Quest-Abschluss

Extraktion: Begebe dich zum nächsten Extraktionspunkt und starte den Prozess. Sichere das Gebiet, bis die Extraktionsphase erfolgreich abgeschlossen ist. Abgabe: Nach deiner Rückkehr zur Basis navigierst du zum Händler-Tab von Shani (wo die Quest im System finalisiert wird). Dort kannst du die Quest „Trash Into Treasure“ abschließen.

Belohnungen und ihr Nutzen

Für deine Mühen, die dringend benötigten Komponenten zu beschaffen, wirst du belohnt:

Erfahrungspunkte (XP): Dies trägt zu deinem Levelaufstieg bei und schaltet neue Fähigkeiten frei.

Dies trägt zu deinem Levelaufstieg bei und schaltet neue Fähigkeiten frei. 1x Tactical MK.1: Ein nützliches taktisches Gerät für deine Loadouts.

Ein nützliches taktisches Gerät für deine Loadouts. 3x Adrenaline Shots (Adrenalinschüsse): Ein wichtiges Verbrauchsmaterial, das temporär deine Bewegungsgeschwindigkeit und Ausdauer erhöht – ein oft lebensrettendes Item.

Diese Belohnungen sind wertvoll für deine frühe Progression im Spiel und helfen dir, besser für die nächsten, schwierigeren Extraktionen gerüstet zu sein.

