ARC Raiders: Quest-Guide – So gelingt dir „Marked for Death“

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Quest „Marked for Death“, ein Auftrag von Händler Tian Wen in der Basis Esperanza, stellt dich vor eine der anspruchsvolleren Suchaufgaben in ARC Raiders. Im Gegensatz zu einfachen Sammelquests erfordert diese Mission eine genaue Orientierung in der verwüsteten Landschaft der Buried City und das sorgfältige Entschlüsseln von Hinweisen. Der Spielinhalt legt hier Wert auf Beobachtungsgabe und taktische Bewegung statt auf intensive Feuerkraft.

Da die Mission keinen Gegenstand erfordert, der extrahiert werden muss, bietet sie dir einen seltenen taktischen Vorteil in einem Extraction-Shooter: Du musst dir keine Sorgen um den Verlust wertvollen Loots machen. Dieses Wissen sollte deine Vorgehensweise bestimmen: Dein Hauptziel ist nicht der Kampf, sondern die schnelle Erreichung und Interaktion mit zwei spezifischen Punkten in der Zone.

Missionsdetails und sorgfältige Vorbereitung

Bevor du den Raid startest, sind einige Überlegungen zur Vorbereitung notwendig.

Missionsdetails

Auftraggeber: Tian Wen (Esperanza).

Tian Wen (Esperanza). Karte: Buried City.

Buried City. Ziel: Finde und interagiere mit Tian Wens Cache und den nachfolgenden Hinweisen.

Finde und interagiere mit Tian Wens Cache und den nachfolgenden Hinweisen. Risikoanalyse: Da die Quest im Gelände abgeschlossen wird und keine Extraktion von Gegenständen notwendig ist, ist das Risiko, wertvolle Ausrüstung zu verlieren, minimal.

Der optimale Loadout

Wähle unbedingt einen kostenlosen Loadout. Die Buried City ist ein gefährliches Terrain. Die dicken Ruinen bieten zwar Deckung, ziehen aber auch stärkere ARC-Einheiten wie den schwer gepanzerten Bastion oder den explosiven Bombardier an. Darüber hinaus können Sandstürme oder schlechte Sichtverhältnisse plötzlich die Navigation erschweren. Ein kostenloser Loadout ermöglicht es dir, diese Gebiete ohne große Angst vor dem Verlust deiner besten Waffen zu erkunden. Nimm lediglich eine zuverlässige Nahkampfwaffe und eine einfache Fernkampfwaffe für die unmittelbare Selbstverteidigung mit.

Deine Priorität liegt auf Geschwindigkeit und Stealth. Nutze die erhöhte Mobilität und die zahlreichen Ruinen als Deckung, um den ARC-Patrouillen auszuweichen.

Schritt 1: Lokalisierung des Caches am Su Durante Warehouse

Dein erstes Ziel ist das Su Durante Warehouse (Su Durante Lagerhaus), wo Tian Wens Cache versteckt ist.

Wegfindung und Annäherung

Lokalisierung: Das Lagerhaus befindet sich im nördlichen Teil des zentralen Stadtgebietes der Buried City. Es ist als Point of Interest (POI) auf deiner Karte markiert und dient als guter Orientierungspunkt. Wähle eine Spawn-Zone, die dir einen relativ direkten Weg dorthin ermöglicht. Architektonische Struktur: Das Su Durante Warehouse ist ein großes, rechteckiges Gebäude mit wenig Fenstern. Es ist oft ein Hotspot für ARC-Aktivität und manchmal auch für andere Raider, die dort Loot vermuten. Halte die Augen offen, bevor du dich dem Gebäude näherst. Die spezifische Position: Der Cache befindet sich nicht im Inneren des Lagerhauses, sondern außen an der Gebäudewand. Du musst zur Rückseite des Lagerhauses gelangen. Wähle hierfür eine Route, die nicht direkt durch die Hauptfeuerlinien führt. Die Interaktion: An der Rückseite des Gebäudes wirst du eine Kiste (Crate) finden, die unauffällig direkt an die Mauer gelehnt ist. Interagiere mit dieser Kiste. Diese Aktion schließt das erste Teilziel ab und leitet automatisch die nächste Phase der Suche ein.

Schritt 2: Entschlüsselung und Verfolgung der Hinweise

Nachdem du Tian Wens Cache geöffnet hast, musst du die Spuren desjenigen verfolgen, der ihn manipuliert oder besucht hat.

Die Spurensuche im Sand

Der Hinweis: Der entscheidende Hinweis sind Fußspuren im Sand in unmittelbarer Nähe des Caches. Es handelt sich um sehr deutliche, womöglich mechanische Abdrücke, die leicht zu übersehen sind, wenn du nur auf das Gebäude konzentriert bist. Schau dich sofort um, nachdem du mit der Kiste interagiert hast.

Der entscheidende Hinweis sind in unmittelbarer Nähe des Caches. Es handelt sich um sehr deutliche, womöglich mechanische Abdrücke, die leicht zu übersehen sind, wenn du nur auf das Gebäude konzentriert bist. Schau dich sofort um, nachdem du mit der Kiste interagiert hast. Die Verfolgung: Die Fußspuren führen vom Lagerhaus weg in Richtung eines nahegelegenen Dickichts oder einer Ansammlung von Büschen . Oftmals weist ein gebrochener Zaun oder eine Lücke in den Ruinen in die Richtung, in die du gehen musst.

Die Fußspuren führen vom Lagerhaus weg in Richtung eines . Oftmals weist ein oder eine Lücke in den Ruinen in die Richtung, in die du gehen musst. Das finale Versteck: Folge dem Pfad der Abdrücke. Sie führen dich direkt in das Dickicht. Innerhalb der dichten Vegetation findest du eine zweite, kleinere Kiste oder einen Behälter. Dieser ist bewusst im Gebüsch versteckt, was die manuelle Suche erfordert, falls du die Spuren verlierst.

Quest-Abschluss

Interagiere mit dieser finalen Kiste im Gebüsch. Sobald die Aktion abgeschlossen ist, wird die Quest „Marked for Death“ als erfolgreich abgeschlossen markiert. Da die Missionsziele erfüllt sind, kannst du nun entweder sicher den Raid beenden (falls du keine weiteren Ziele hast) oder zu einem Raider Hatch in der Nähe des Collapsed Supermarket wechseln, falls du noch weitere Gegenstände extrahieren möchtest.

Praktischer Nutzen der Belohnungen

Nach deiner Rückkehr zu Esperanza kannst du die Belohnungen bei Tian Wen abholen. Du erhältst zwei nützliche Aufsätze der Stufe II, die deinen Waffenpark sofort verbessern:

Shotgun Choke II (Schrotflinten-Choke II): Reduziert die Basisstreuung um 20%. Analyse: Dieser Aufsatz ist essenziell für Schrotflinten. Durch die Reduzierung der Streuung werden die Kugeln enger gebündelt. Dies führt nicht nur zu einer höheren Schadenskonzentration auf kurze Distanzen, sondern macht deine Schrotflinte auch auf mittlere Distanzen überraschend effektiv, da mehr Projektile ihr Ziel treffen.

Angled Grip II (Abgewinkelter Griff II): Reduziert den horizontalen Rückstoß um 30%. Analyse: Der horizontale Rückstoß (die seitliche Bewegung der Waffe beim Feuern) ist oft der am schwierigsten zu kontrollierende Faktor beim automatischen Feuern. Die 30-prozentige Reduzierung auf Stufe II ist signifikant und erleichtert es dir, das Fadenkreuz auf dem Ziel zu halten, besonders bei Waffen mit hoher Feuerrate.



Beide Aufsätze sind 2000 Coins wert und stellen somit einen erheblichen Vermögenswert für die frühe Spielphase dar. Ihre sofortige Verfügbarkeit und die mechanischen Vorteile, die sie bieten, ermöglichen es dir, deine Loadouts präziser und effektiver auf die kommenden Kämpfe gegen die ARC abzustimmen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!