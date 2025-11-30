ARC Raiders: Quest-Guide – A Bad Feeling

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Quest „A Bad Feeling“ (Ein schlechtes Gefühl) ist eine der frühen Missionen im Extraction-Shooter ARC Raiders, die vom Händler Celeste in der Speranza-Basis ausgegeben wird. Diese Aufgabe dient dazu, den Spieler in die Mechanik des Auffindens und Plünderns spezieller ARC-Wrackteile einzuführen, die als wichtige Quelle für Crafting-Materialien dienen.

Quest-Parameter und Zielsetzung

Parameter Spezifikation Questname A Bad Feeling (Ein schlechtes Gefühl) Auftraggeber Celeste Zielsetzung Finden und Durchsuchen einer ARC-Sonde (ARC Probe) oder eines ARC-Kuriers (ARC Courier). Es ist nur ein Objekt erforderlich. Belohnungen 10x Metal Parts (Metallteile), 5x Steel Springs (Stahlfedern), 5x Duct Tape (Klebeband) Voraussetzung Wird freigeschaltet, nachdem die Quest „Off The Radar“ (Abseits des Radars) abgeschlossen wurde (kann variieren).

Die Belohnungen bestehen aus essenziellen Rohmaterialien, die zur Herstellung von Ausrüstung und Waffen-Mods in der Werkbank benötigt werden.

Werbung

Identifizierung der Zielobjekte

Die gesuchten Objekte, ARC-Sonde und ARC-Kurier, werden nicht von Beginn an auf der Karte angezeigt, sondern erst, wenn sich der Spieler in ihrer unmittelbaren Nähe befindet. Ihre Identifizierung ist daher auf visuelle und akustische Hinweise angewiesen:

Objekt Beschreibung und Merkmale Suchhinweise ARC-Sonde Raketenähnliche Form, die in den Boden gerammt oder seitlich liegend aufgefunden wird. Emitiert dicken schwarzen Rauch (aus der Ferne sichtbar) und ein konstantes, lautes Piepgeräusch. Kann zufällig auftauchen oder während des Matches abgeworfen werden. ARC-Kurier Größere, kastenförmige oder tellerartige Form. Manchmal an der Spitze von besiegten ARC-Baronen zu finden. Emitiert ebenfalls dicken schwarzen Rauch. Tendenziell zuverlässigere, wenn auch nicht garantierte, Spawn-Punkte.

Der dicke schwarze Rauch ist der zuverlässigste Indikator aus der Ferne, da er sich deutlich von normalem Zerstörungsrauch abhebt.

Suchstrategie und Kartenwahl

Die Mission kann auf allen verfügbaren Karten abgeschlossen werden, auf denen Sonden und Kuriere spawnen (z. B. Dam Battlegrounds, Spaceport, Buried City). Die Karte Dam Battlegrounds (Damm-Schlachtfeld) wird jedoch oft für eine schnellere Suche empfohlen.

Werbung

Empfohlene Suchmethode:

Kartenwahl und Loadout: Wähle eine der genannten Karten (z.B. Dam Battlegrounds). Aufgrund des Explorationsfokus ist ein kostenloses Loadout möglich, wobei Mobilität (z.B. durch Sprintfähigkeiten oder Fahrzeuge) und Ausrüstung zur schnellen Verteidigung priorisiert werden sollten. Suche und Scanning: Konzentriere dich auf offene Felder und hoch gelegene Punkte. Scannen Sie den Horizont nach aufsteigenden dicken schwarzen Rauchfahnen. Akustische Annäherung: Sobald eine Rauchfahne lokalisiert wurde, nähere dich dem Gebiet. Wenn es sich um eine ARC-Sonde handelt, wird das deutliche Piepsignal lauter, je näher du kommst. Bekannte Hotspots (Dam Battlegrounds):

ARC-Kurier: Westwand der Electrical Substation, Straßenkreuzung zwischen Electrical Substation und Water Treatment, Abhang südlich von Research & Administration.

Westwand der Electrical Substation, Straßenkreuzung zwischen Electrical Substation und Water Treatment, Abhang südlich von Research & Administration. ARC-Sonde: Zentrum des Power Generation Complex, Zentrum des Hydroponic Dome Complex.

Durchführung und Missionsabschluss

Sobald eine ARC-Sonde oder ein ARC-Kurier lokalisiert wurde, ist das folgende Verfahren für den Abschluss der Quest erforderlich:

Sicherung des Bereichs: Eliminiere alle feindlichen ARC-Einheiten in der unmittelbaren Nähe. Der Interaktionsvorgang ist zeitaufwendig und macht den Spieler verwundbar. Interaktion: Begebe dich zum Objekt (Sonde oder Kurier). Eine Interaktionsaufforderung („Durchsuchen“ oder „Aufbrechen“) wird angezeigt. Abschluss: Halte die Interaktionstaste gedrückt. Der Spieler bricht das Gehäuse auf und entnimmt die internen Daten/Gegenstände. Die Quest wird in diesem Moment als abgeschlossen markiert. Belohnung: Das Beuteobjekt (interne Kiste) enthält die für die Quest relevanten Daten und zusätzliche Crafting-Materialien.

Sicherung des Erfolgs

Nach dem erfolgreichen Durchsuchen der Sonde oder des Kuriers ist der Missionsfortschritt bezüglich der Aufgabe „A Bad Feeling“ im Spielerprofil gesichert, selbst wenn der Spieler anschließend eliminiert wird.

Um die freigeschalteten Belohnungen (10x Metallteile, 5x Stahlfedern, 5x Klebeband) zu erhalten, muss der Spieler jedoch sicher zum Extraktionspunkt navigieren und erfolgreich aus dem Raid entkommen. Nach der erfolgreichen Extraktion kehre zur Basis Speranza zurück und spreche mit Celeste, um die Quest abzuschließen und die Belohnungen in Ihr Inventar zu übernehmen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!