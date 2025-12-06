ARC Raiders: Quest-Guide – So gelingt dir „Greasing Her Palms“

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Quest „Greasing Her Palms“ (dt. etwa „Jemandem die Hände schmieren“) gehört zu den aufwendigeren Aufträgen, die du von den Händlern in Esperanza erhältst. Sie ist deshalb besonders anspruchsvoll, weil sie dich nicht nur auf eine, sondern gleich auf drei verschiedene Karten in der verwüsteten Welt von ARC Raiders schickt. Um sie erfolgreich abzuschließen, musst du drei spezifische Orte aufsuchen und interagieren – was in der Regel drei separate und geplante Raids erfordert.

Diese Mission testet deine Fähigkeit zur Planung und Navigation in den verschiedenen Zonen. Der erfolgreiche Abschluss bringt dir jedoch nicht nur Erfahrungspunkte, sondern auch wertvolle Belohnungen und schaltet möglicherweise weitere, lukrative Aufträge frei.

Strategische Vorbereitung für drei Missionen

Da diese Quest drei Ziele auf drei unterschiedlichen Karten hat (Spaceport, Dam Battlegrounds und Buried City), solltest du deine Vorgehensweise sorgfältig planen.

Aufteilung und Risiko

Es wird dringend empfohlen, jedes Teilziel in einem separaten Raid anzugehen. Versuche nicht, alle drei Ziele in einem einzigen, langen Run zu erreichen – das ist aufgrund der Entfernungen und der erforderlichen Extraktionen nahezu unmöglich und würde das Risiko eines Totalverlusts unnötig erhöhen.

Der Loadout

Für alle drei Phasen gilt: Wähle einen risikoarmen Loadout. Da du nur Erkundungsaufgaben erfüllen musst und keine seltenen Gegenstände extrahieren, wäre der Verlust deiner besten Ausrüstung unnötig. Nimm einen kostenlosen Loadout oder nur Basiswaffen mit.

Ein wichtiger Schlüssel

Beachte bereits in der Vorbereitung, dass Teil II der Mission einen speziellen Schlüssel erfordert: den Dam Surveillance Key. Stelle sicher, dass du diesen Schlüssel vor dem Raid zur Dam Battlegrounds-Karte besitzt, um diese Phase nicht abbrechen zu müssen.

Teil I: Die Raketentriebwerke auskundschaften (Spaceport)

Das erste Ziel ist relativ geradlinig und führt dich zur Karte Spaceport (Weltraumbahnhof).

Ziel: Rocket Assembly

Karte: Spaceport.

Spaceport. POI: Rocket Assembly 1 (oder nur Rocket Assembly).

(oder nur Rocket Assembly). Ziel: Die Raketentriebwerke (Rocket Thrusters) auskundschaften.

Ankunft: Starte einen Raid auf der Spaceport-Karte und begib dich zur Region Rocket Assembly. Dieses Gebiet ist durch die Überreste einer riesigen Raketenstartrampe und Montageanlagen gekennzeichnet. Positionierung: Das Ziel ist nicht im Gebäude selbst, sondern unterhalb der Montageanlage oder außerhalb der Rocket Assembly. Du musst zu einem offenen Bereich reisen, wo die massiven Raketentriebwerke (die Thrusters) unübersehbar im Gelände liegen oder montiert sind. Interaktion: Du musst dich den Triebwerken einfach nähern. Sobald du in Reichweite bist, wird die Erkundung automatisch abgeschlossen und der erste Task gilt als erledigt.

Vorsicht: Die Spaceport-Karte ist oft von fliegenden ARC-Drohnen patrouilliert, die dich schnell aufspüren können. Halte dich in Bewegung und nutze Trümmer als Deckung, um die Triebwerke schnell zu erreichen und den Bereich zu verlassen.

Teil II: Der verschlossene Raum (Dam Battlegrounds)

Der zweite Teil der Mission ist komplizierter, da er einen speziellen Schlüssel voraussetzt.

Ziel: Water Treatment Control Building

Karte: Dam Battlegrounds.

Dam Battlegrounds. POI: Water Treatment Control Building (Wasseraufbereitungs-Kontrollgebäude).

(Wasseraufbereitungs-Kontrollgebäude). Voraussetzung: Dam Surveillance Key (Talsperren-Überwachungsschlüssel).

Lokalisierung: Reise zur Dam Battlegrounds-Karte. Das Water Treatment Control Building befindet sich in einem Gebiet zwischen der Primary Facility (Hauptanlage) und dem South Swamp Outpost (Sumpf-Außenposten), meistens direkt unterhalb des Hydroponic Dome Complex (Hydroponik-Kuppel-Komplex). Eindringen: Betritt das Kontrollgebäude. Hier triffst du oft auf kleinere ARC-Gegner. Der verschlossene Raum: Gehe durch den Korridor, bis du zu einer verschlossenen Tür am Ende gelangst. Diese Tür kann nur mit dem Dam Surveillance Key geöffnet werden. Abschluss: Benutze den Schlüssel, um die Tür aufzuschließen und den Raum zu betreten. Sobald du den Raum erfolgreich geöffnet hast, ist der zweite Task der Quest erledigt.

Wichtig: Der Besitz des Dam Surveillance Key ist absolut notwendig. Wenn du ihn nicht hast, musst du den Raid abbrechen, einen neuen Schlüssel besorgen und zurückkehren.

Teil III: Das verbarrikadierte Gebiet (Buried City)

Der letzte Teil der Quest ist in der Buried City angesiedelt und erfordert vertikale Bewegung und Kampfbereitschaft.

Ziel: Space Travel Building

Karte: Buried City.

Buried City. POI: Space Travel Building (Raumfahrtgebäude).

(Raumfahrtgebäude). Ziel: Das verbarrikadierte Gebiet auf Etage 6 erreichen.

Lokalisierung: Begib dich zum Space Travel Building. Es befindet sich in der Regel direkt neben dem Research Building (Forschungsgebäude), in der Nähe des Marano Park, zwischen Town Hall und Library. Der Aufstieg: Das Space Travel Building ist ein hoher Turm. Du musst Etage 6 erreichen. Da in der Buried City oft Aufzüge defekt sind, musst du wahrscheinlich über Treppenhäuser aufsteigen, wobei du auf jeder Etage mit ARC-Widerstand rechnen musst. Kampfbereitschaft: Im Turm triffst du auf starke ARC-Gegner, die den Loot und die höheren Etagen bewachen. Sei besonders vorsichtig, da das enge Treppenhaus wenig Raum für Ausweichmanöver bietet. Das Ziel: Auf der sechsten Etage findest du das verbarrikadierte Gebiet. Interagiere mit der Barrikade oder einem zugehörigen Terminal/Schalter, um diesen Bereich freizuschalten.

Sobald du die Interaktion auf der sechsten Etage erfolgreich durchgeführt hast, ist der dritte und letzte Task der Quest „Greasing Her Palms“ abgeschlossen.

Zusammenfassung und Belohnungen

Die Quest „Greasing Her Palms“ ist eine der komplexesten Quests in ARC Raiders, da sie deine Kenntnis über alle drei Hauptkarten und deine Fähigkeit, spezielle Schlüssel zu beschaffen, testet. Nach dem erfolgreichen Abschluss aller drei Teilziele – der Erkundung der Triebwerke, der Öffnung des verschlossenen Raumes und der Freischaltung des verbarrikadierten Gebiets – kehrst du zu Esperanza zurück.

Für deine Mühen erhältst du von deinem Händler eine signifikante Belohnung, die typischerweise aus Erfahrungspunkten (XP) und hochwertiger Ausrüstung besteht. Solche mehrteiligen Quests schalten oft seltene Blaupausen oder mächtige Waffenaufsätze frei, die dir einen klaren Vorteil in den folgenden Raids verschaffen. Die erfolgreiche Erfüllung dieser Mission ist ein großer Schritt auf dem Weg zur vollständigen Beherrschung der Spielwelt von ARC Raiders.

