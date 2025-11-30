ARC Raiders: Quest-Guide – Off The Radar

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In ARC Raiders dienen die frühen Quests nicht nur dazu, Ausrüstung zu sammeln, sondern auch, um dich schrittweise mit den komplexen Mechaniken der Welt vertraut zu machen. Die Quest „Off the Radar“ (Unter dem Radar), vergeben von der Händlerin Shani, ist hierbei von zentraler Bedeutung.

Während viele Anfänger Field Depots (Felddepots) lediglich als Gebäude wahrnehmen, lehrt dich diese Mission die taktische Wichtigkeit dieser Strukturen. Dein primäres Ziel ist es, die Kommunikationsfähigkeit eines solchen Depots wiederherzustellen. Obwohl die Aufgabe auf dem Papier simpel erscheint – „Repariere eine Antenne“ –, führt sie dich oft direkt in hochfrequentierte PvP-Zonen, da Felddepots beliebte Anlaufstellen für andere Raider sind, die ihre Beute sichern wollen.

Missionsprofil und Vorbereitung

Bevor du in den Einsatz startest, ist ein Blick auf die genauen Parameter der Mission notwendig, um Missverständnisse während des Gefechts zu vermeiden.

Parameter Spezifikation Questname Off the Radar (Unter dem Radar) Auftraggeber Shani Zielsetzung Besuche ein Field Depot und repariere die Antenne auf dem Dach in einer einzigen Runde. Karten Dam Battlegrounds, Spaceport, Buried City (Alle Karten möglich) Belohnungen 2x Defibrillator (Wiederbelebungsgerät) Start-Bonus Oft erhältst du zu Beginn der Quest 2x Remote Raider Flares (Signalfackeln).

Taktische Vorbereitung: Da die Mission dich auf das Dach eines Gebäudes zwingt, bist du für Scharfschützen und andere Raider extrem sichtbar. Es wird empfohlen, für diesen ersten Versuch ein „Free Loadout“ (kostenloses Standard-Loadout) oder Ausrüstung mit geringem Wert zu verwenden. So riskierst du keine wertvollen Waffen, falls du während der Reparatur auf dem exponierten Dach eliminiert wirst. Die Quest erfordert keine Kampfhandlungen gegen schwere ARC-Einheiten, daher ist Mobilität wichtiger als Feuerkraft.

Was sind Field Depots?

Um die Quest abzuschließen, musst du zunächst verstehen, wonach du suchst. Field Depots sind nicht einfach zufällige Häuser; es sind funktionale Strukturen auf der Karte.

Auf der Karte: Field Depots werden auf deiner Übersichtskarte (Map) meist durch ein spezifisches Symbol gekennzeichnet (oft ein hausähnliches Icon oder ein Depot-Symbol). Du kannst deinen Spawn-Punkt so wählen, dass du in der Nähe eines solchen Symbols startest.

Field Depots werden auf deiner Übersichtskarte (Map) meist durch ein spezifisches Symbol gekennzeichnet (oft ein hausähnliches Icon oder ein Depot-Symbol). Du kannst deinen Spawn-Punkt so wählen, dass du in der Nähe eines solchen Symbols startest. Visuelle Erkennung: In der Spielwelt sind diese Depots oft kleine, bunkerartige Gebäude oder Stationen, die sich durch externe Leitern und technische Aufbauten auf dem Dach auszeichnen.

In der Spielwelt sind diese Depots oft kleine, bunkerartige Gebäude oder Stationen, die sich durch externe Leitern und technische Aufbauten auf dem Dach auszeichnen. Die Gefahr: Normalerweise nutzen Spieler diese Depots, um „Field Crates“ (Feldkisten) in wertvollen Loot umzuwandeln. Das bedeutet, dass diese Orte Hotspots für PvP-Aktivitäten sind. Rechne immer damit, dass sich ein anderer Spielertrupp im Inneren befindet oder das Gebäude von außen bewacht.

Schritt-für-Schritt-Durchführung

Die Mission lässt sich am einfachsten auf der Karte Dam Battlegrounds erledigen, da die Sichtlinien dort oft klarer sind als in der verwinkelten Buried City.

Schritt 1: Annäherung an das Depot

Nähere dich dem markierten Field Depot vorsichtig. Nutze das Gelände (Büsche, Felsen), um die Umgebung zu scannen. Achte auf Geräusche: Wenn du Schritte im Inneren oder das Summen der Loot-Maschine hörst, ist das Depot besetzt. Warte in diesem Fall ab oder suche ein anderes Depot.

Schritt 2: Der Aufstieg

Für die Quest „Off the Radar“ musst du das Gebäude nicht betreten. Dies ist ein häufiger Fehler bei Anfängern. Dein Ziel befindet sich auf dem Dach. Suche an der Außenseite des Gebäudes nach einer gelben oder metallischen Leiter. Klettere zügig nach oben.

Schritt 3: Reparatur der Antenne

Auf dem Dach findest du eine beschädigte Radarantenne bzw. ein Terminal. Sobald du dich näherst, erscheint eine Interaktionsaufforderung („Reparieren“ oder „Interagieren“).

Warnung: Der Interaktionsbalken benötigt einige Sekunden, um sich zu füllen. Während dieser Zeit bist du komplett unbeweglich und ungeschützt. Drehe deine Kamera so, dass du mögliche Zugänge (Leitern) im Blick hast, während die Animation läuft.

Sobald der Balken gefüllt ist, erhältst du sofort die Benachrichtigung über den Missionsfortschritt.

Extraktion und Abschluss

Die Questvorgabe „In einer einzigen Runde“ bezieht sich primär auf die Durchführung der Reparatur. Sobald die Antenne repariert ist, gilt das Teilziel als erfüllt.

Um die Belohnung (die Defibrillatoren) jedoch physisch in dein Inventar in der Basis zu bekommen und den Auftrag bei Shani formell abzuschließen, musst du die Karte verlassen.

Sicherer Abstieg: Springe nicht blind vom Dach. Nutze die Höhe, um den Weg zum nächsten Extraktionspunkt zu planen. Extraktion: Begib dich zum nächstgelegenen Extraktionspunkt. Da du nun potenziell im Besitz der Quest-Belohnungen oder anderen Loots bist, spiele defensiv. Abschluss bei Shani: Wieder in der Basis Speranza angekommen, navigiere zum Quest-Menü oder besuche Shani, um die Mission abzugeben.

