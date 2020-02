Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Direct-Sendung am 20. Februar

Am Donnerstag, den 20. Februar um 15:00 Uhr wird eine Nintendo Direct-Präsentation zu Animal Crossing: New Horizons übertragen, in der das Reif-für-die-Insel-Paket von Nook Inc. ausführlich vorgestellt wird.

Die Präsentation wird auf dem offiziellen deutschsprachigen YouTube-Kanal von Nintendo live übertragen.

Das Animal Crossing: New Horizons-Direct wird eine Lauftzeit von etwa 25 Minuten haben. Dabei wird Nintendo allerlei Informationen und Spielematerial zu der Simulation mit uns teilen. Hier auch der Tweet, den Nintendo veröffentlicht hat:

Seid am 20. Februar um 15:00 Uhr beim #AnimalCrossing: New Horizons Direct dabei! Hier erfahrt ihr in rund 25 Minuten alles zum Reif-für-die-Insel-Paket von Nook Inc.! #ACNH pic.twitter.com/REtgBvjhyk — Nintendo DE (@NintendoDE) February 18, 2020

Das Nintendo Switch-Spiel erscheint am 20. März 2020.