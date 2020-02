Animal Crossing: New Horizons ESRB-Rating erwähnt In-Game-Käufe im Spiel

Animal Crossing: Die Veröffentlichung von New Horizons rückt immer näher, und das Spiel steht erst etwas mehr als einen Monat vor dem Start. Wenn die Zeit abläuft, sickern jeden Tag neue Informationen über das Spiel ein. Dieses neueste Nugget an Informationen stammt aus der ESRB-Bewertung des Spiels, die auf seiner Seite auf der offiziellen Nintendo-Website zu finden ist.

Animal Crossing: New Horizons wurde überraschenderweise mit E (Alle) bewertet. Interessanterweise wird in der Kurzbeschreibung jedoch auch auf „Einkäufe im Spiel“ hingewiesen. Dies könnte möglicherweise darauf hindeuten, dass das Spiel Mikrotransaktionen aufweisen würde – und dies ist nicht unmöglich dass es in der Tat bei einigen Skins der Fall sein könnte – aber es ist genauso wahrscheinlich, dass es auf zukünftige käufliche DLCs für das Spiel hindeutet, die ebenfalls unter die Beschreibung „In-Game-Käufe“ fallen. Angesichts der jüngsten Begeisterung von Nintendo, seine Spiele nach dem Start mit Inhalten unterstützen zu wollen, ist es wahrscheinlich letzteres.

Animal Crossing: New Horizons erscheint am 20. März und das Vorladen für das Spiel ist jetzt live. Kürzlich stellte sich heraus, dass es keine sicheren Datenübertragungen zulässt. Nach einigen Rückschlägen teilte Nintendo mit, dass die Funktion zwar immer noch nicht enthalten ist, aber in Zukunft eine Funktion zum Sichern von Daten hinzugefügt wird – allerdings nur für Nintendo Switch Online-Abonnenten.