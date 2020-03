Analyst sagt voraus, auf welche Funktionen sich PlayStation 5 und Xbox Series X konzentrieren werden

PlayStation vs Xbox

Es bleiben weniger als neun Monate, bis die PlayStation 5 und die Xbox Series X voraussichtlich erscheinen werden. Trotzdem ist vieles noch unbekannt. Microsoft hat einige der Funktionen der Xbox Series X etwas offener getestet, und es vergeht kaum eine Woche, ohne dass neue angebliche PS5-Details bekannt werden. Offiziell bleiben die beiden Konsolen der nächsten Generation jedoch vorerst weitgehend ein Rätsel. In der Zwischenzeit bieten Branchenanalysten ihre bestens fundierten Vermutungen an, was die beiden zu bieten haben werden.

Ein solcher Analyst ist Piers Harding-Rolls, Leiter der Spieleforschung bei IHS Markit, und kürzlich teilte er seine Vorhersage mit, worauf sich die nächste Generation gegenüber der aktuellen Generation stärker konzentrieren wird. Er behauptete, dass PS5 und XSX wahrscheinlich beide ihre abonnementbasierten Dienste wie PlayStation Now und Xbox Game Pass zu einem viel wichtigeren Bestandteil der Plattformen von Sony und Microsoft machen werden.

“Ich erwarte von der nächsten Generation einen stärkeren Fokus auf Dienste, um Konsolenangebote zu differenzieren”, sagte Harding-Rolls gegenüber MCVUK. “Es ist klar, dass Microsoft sich auf Xbox Game Pass konzentrieren wird, aber nur als Teil einer Sammlung von Möglichkeiten, mit verschiedenen Verteilungs- und Monetarisierungsmodellen auf Inhalte zuzugreifen. Ich erwarte keinen umfassenden Übergang zu Abonnementdiensten. Ich erwarte auch, dass sich Sony weiterentwickelt.” PlayStation Now. Wie die Plattforminhaber ihre Dienste miteinander verbinden und wie sie als Produktangebote integriert werden, wird eine wichtige Rolle bei der Kundenbindung spielen.”

PlayStation 5 und Xbox Series X: Angebot und Preisgestaltung sind der Schlüssel

Während Verbesserungen der nächsten Generation in der Tat der Schlüssel sein werden, um Verbraucher für Hardware der nächsten Generation zu begeistern, ist Harding-Rolls der Ansicht, dass PS5 und XSX auch zwei Faktoren erfolgreich bewältigen müssen, um ihre Vorgänger beim Start zu übertreffen: Angebot und Preisgestaltung. Die Frage des Angebots ist angesichts der zunehmenden Besorgnis, dass die Verbreitung von Coronavirus und seine Nähe zu wichtigen Produktionszentren zu Verzögerungen und Engpässen der nächsten Generation führen könnte, immer wichtiger geworden. Daher ist derzeit nicht abzusehen, ob sich der Release der beiden Konsolen nicht etwas nach hinten verschiebt bzw. die Verfügbarkeit der Konsolen zum Start nicht sehr eingeschränkt sind.

Auch der Preis wird weitgehend von verschiedenen Faktoren abhängen. Harding-Rolls betonte jedoch, dass die beiden Konsolen, wenn sie den bestmöglichen Start haben sollen, nicht mehr als 499 US-Dollar kosten dürfen. Viele haben bereits über die Kosten der Konsolen spekuliert und die meisten sind sich einig, dass dieser ungefährt dort liegt. Es gibt jedoch auch die Variante, dass beide, also Sony und Microsoft, jeweils mit zwei Modellen ihrer neuen Konsolen am Markt starten. Eine Low-Budget und eine High-End-Version. Der Analyst bescheinigt der Xbox Series X auch einen viel besseren Start als der Xbox One.

Die PlayStation 5 und Xbox Series X sollen in dieser Weihnachtszeit starten.

Quelle: MCVUK