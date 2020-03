Absurd? – Breath of the Wild-Spieler schlägt das Spiel ohne zu gehen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - (C) Nintendo

Im Internet gibt es keine Grenzen. Das beweist ein neues Video zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dass ein engagierter Fan online gestellt hat. Darin sehen wir einen unglaublichen Lauf des Nintendo Switch-Spiels: Er geht/lauft keinen Meter. Wie schafft man das?

Der betreffende Spieler, ein Twitch-Streamer, hat sich in der Vergangenheit einen Namen gemacht und in Breath of the Wild unglaubliche Herausforderungen bewältigt. Pointed Crow hat das Spiel mit einer Reihe von Herausforderungen gemeistert, zum Beispiel nie nach links abbiegen, nur Bögen verwenden und nur einen Schildlauf des Spiels ausführen.

Die neueste Herausforderung von Pointed Crow bestand darin, das Zelda-Spiel von Anfang bis Ende zu spielen, ohne jemals zu Fuß zu gehen, bevor Dark Beast Ganon besiegt wurde. Während des Gehens war das Springen, Backflippen und Paragliding während des Laufs nicht erlaubt. Ohne die Fähigkeit, richtig herumzulaufen und eingehenden Angriffen auszuweichen, erfordert dieser Lauf ein intensives Maß an Kampffähigkeit, um bis zum Ende durchzukommen. Es wird nur herumgehüpft.

Er hüpft in das Hyrule Castle…

Der Lauf selbst ist ziemlich kurz und überspringt eine Reihe von Dungeons und Schreinen von Breath of the Wild. Stattdessen geht es direkt zu Ganon in Hyrule Castle, um das Spiel so schnell wie möglich zu beenden. Dies ist nichts Neues für Herausforderungen und Speedruns, da die meisten Spieler, die das Spiel mit diesen schwierigen Einschränkungen abschließen möchten, oft sofort das Ende anstreben. Einige Läufe machen jedoch ein paar zusätzliche Stopps auf dem Weg, wie das Finden und Streicheln jedes im Spiel verfügbaren Hundes, bevor der Endgegner herausgefordert wird.

Während einige Spieler mit Herausforderungen und Modifikationen Fortschritte gemacht haben, um Breath of the Wild realistisch zu machen, hat Pointed Crow jede Konvention des Spiels gebrochen, während er spielt. Die Videos der Herausforderungsläufe, wie der No-Walking-Lauf, sind auf dem YouTube-Kanal von Pointed Crow verfügbar, und die Zuschauer können sich live einschalten, um zu sehen, wie er diese Herausforderungen in Echtzeit auf seinem Twitch-Kanal abschließt. Neben den Herausforderungen und beeindruckenden Läufen gibt es auch eine Reihe von Videos, die die Grenzen des Spiels überschreiten, indem sie auf Pannen und lustige Beobachtungen hinweisen.

Kennt ihr noch jemanden der sich so intensiv mit Breath of the Wild auseinandersetzt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Lust auf die Fortsetzung des Nintendo Switch-Spiels erhalten? Lest hier bei uns alles über Breath of the Wild 2.

Quelle: Polygon