5 Bewegende und traurige Momente in Comedy Serien

TV Serien, Quelle: Pixabay

Es gibt Serien und Sitcoms die uns Bauchschmerzen bereiten vor lauter Lachen. Diese Serien sehen wir uns in erster Linie an um ein wenig abzuschalten. Serien wie Scrubs oder auch Klassiker wie Der Prinz von Bel Air sind berühmt für ihren Humor. Womit man in diesen Comedy Serien nicht rechnet sind traurige Momente die einen zu Tränen rühren.

Das emotionale Ende: Friends

Die Sitcom Friends ist eine der erfolgreichsten Serien ihrer Zeit. Auch wenn die Serie im laufe seiner Staffeln mit den Gefühlen der Zuseher Achterbahn gefahren ist, mit Beziehungsdramen und auch echten freundschaftlichen Problemen, die man nachfühlen kann. Das große Serien Finale der Comedy lässt sich einreihen bei den traurigen Momenten. Es ist ein Abschied von einer jahrelangen Freundschaft.

Das leere Apartment in welchem sich so viele Episoden abgespielt haben, die Ruhe der Szene und die Tatsache dass es nun wirklich vorbei ist, machen diesen Augenblick hoch emotional. Gelockert wird dies nur von einem letzten Witz von Chandler Bing, der nach 10 Staffeln fragt, wohin sie denn auf einen Kaffee gehen wollen.

Traurige Momente in Comedy Serien: How I Met Your Mother

Viele großartige und traurige Momente in Comedy Serien entstehen aus schauspielerischem Talent. In diesem Fall das von Marshall Darsteller Jason Segel. Wie genau es kam, dass er nicht wusste was Lilly sagen würde, ist unklar. Die Gerüchte sind unterschiedlich.

Fakt ist jedoch, dass er wohl nicht das vollständige Script kannte und somit seine Reaktion auf die Nachricht, dass Marshalls Vater verstorben ist, völlig improvisiert war. Ob es wohl daran liegt, wie stark er in dieser Szene die Emotionen trägt und spielt? Auf jeden Fall ist es ergreifend anzusehen.

Traurige Momente in Comedy Serien: Der Prinz von Bel Air

Will Smith ist berühmt für seine Comedy Filme aber auch für seine legendäre Serie rund um den Fresh Prinz von Bel Air. James Avery (Onkel Phil) war in der Serie nicht nur ein fiktives Vorbild, sondern pushte Smith schauspielerisch immer mehr zu geben. In der emotionalsten Szene der gesamten Serie, wird Will ein zweites Mal von seinem leiblichen Vater verlassen und zeigt sein wahres Talent als Schauspieler.

Was Traurige Momente in Comedy Serien angeht, hat Will Smith hier absolut abgeliefert.

Will explodiert auf emotionaler Ebene und lässt seinem Frust bei seinem Onkel Luft. In einer Darstellung die für sein junges Alter einfach meisterlich ist und nahezu alle Zuschauer sprachlos und in Tränen zurückließ. Avery reagierte in der Szene spontan und zog Smith an sich heran um die Szene zu beenden und Will Smith verriet Jahre Später was er in dem Augenblick zu ihm flüsterte. „That’s f*ing acting right there“

Eine Serie voller Emotionen: Scrubs

In Scrubs könnte man aus so vielen Szenen wählen. Was traurige Momente angeht hat Scrubs bei den Comedy Serien definitiv viel vorzuweisen. Ob man nun die nette ältere Patientin von J.D. wählt, die ihm sagt dass sie sterben wolle und damit J.D. komplett aus der Bahn wirft. Oder den Moment als Schwester LaVerne nach einem Unfall verstirbt.

Der aber wohl traurigste Augenblick der gesamten Serie, ist aufgrund seiner überraschenden Wendung so traurig. Dr Cox hat ein emotionales Rodeo hinter sich und wird in der gesamten Episode von seinem besten Freund Ben Sullivan verfolgt. Wie sich herausstellt, war dieser zu beginn der Folge verstorben und dies war Dr Cox Weg dies zu verarbeiten.

Traurige Momente in Comedy Serien: Futurama

Futurama hat als Comedy mehrere traurige und emotionale Momente in allen Serien Staffeln. Das Ende der Episode Jurrasic Bark jedoch, tritt einen förmlich in die Nieren. In dieser Folge findet Fry heraus, dass sein Hund aus der Vergangenheit versteinert wurde. Er erinnert sich an all die schönen Augenblicke mit seinem vierbeinigen besten Freund. Als wäre das nicht emotional genug, verrät das Ende der Episode, dass Seymour Fry nie vergessen hatte.

Im Stile von Hatchiko hat Seymour auf sein Herrchen gewartet. Bei Wind und Wetter, ebenso wie Tag und Nacht, harrte der Hund vor der Pizzeria aus, in der Hoffnung dass Fry zurückkehren könnte. Dieser Moment war unerwartet und rührte tausende Fans zu Tränen.