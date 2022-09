2K Games wurde gehackt: Kunden sollten Passwörter ändern!

2K Games wurde gehackt, wie das Unternehmen heute auf seiner Twitter-Support-Seite veröffentlicht hat. Die Helpdesk-Plattform bestätigte, dass von einer unbekannten Quelle “illegal zugegriffen” wurde.

Was soll ich machen, wenn ich bereits auf den Link geklickt habe? Der 2K Support empfiehlt seinen Nutzern, alle im Browser gespeicherten Passwörter zurückzusetzen. Als Empfehlung gibt es hier die AutoFill-Option von Google Chrome), die Multifaktor-Authentifizierung überall zu aktivieren und natürlich seine Kontoeinstellungen zu überprüfen.

Wie auch bei anderen Unternehmen gilt: 2K wird dich niemals nach deinem Passwort oder persönlichen Informationen fragen!

Hey folks, please read an important message from our Customer Support team. Thank you. pic.twitter.com/yKI18eL7mY

— 2K Support (@2KSupport) September 20, 2022