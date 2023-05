Zelda: Tears of the Kingdom – Wie man den Gleiter bekommt

Ein umfassender Leitfaden zum Paragleiter und seinen Designs in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Der Gleiter (Parasegel) ist ein großartiges Upgrade und erleichtert das Reisen über weite Entfernungen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Obwohl man denkt, dass der Gleiter aufgrund der Erfahrungen mit Breath of the Wild und der neuen Flugmechanik in Tears of the Kingdom leicht zu bekommen ist, kann man den Beginn der Mini-Quest, um ihn zu erhalten, tatsächlich leicht übersehen.

Du spielst Tears of the Kingdom bereits eine Weile ohne den Gleiter überhaupt freigespielt zu haben? Damit bist du wahrscheinlich nicht allein. In diesem Guide-Artikel erfährst du, wie du den Gleiter in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erhalten und sein Aussehen anpassen kannst.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Wie man den Gleiter / das Parasegel bekommt

Es dreht sich um die Quest “Auf nach Hyrule!”, in der du das Wolkenreich verlässt und ins Königreich gelangst. Folge der Quest bis zum Spähposten und danach der darauf folgenden Quest “Das schwebende Schloss”.

Gehe zum obersten Stockwerk des Wachhauses, steige die Treppen und den Turm hinauf, wo du mit Hoz sprechen und eine Zwischensequenz sehen wirst. Kehre über Schnellreise zum Aussichtsplateau zurück und sprich mit Purah. Sobald die anderen Aussichtstürme aktiviert und der Schnellreisepunkt freigeschaltet sind, gewährt dir Purah endlich den Gleiter / das Parasegel.

Ein großer Unterschied zu Breath of the Wild!

Der Gleiter nutzt deine Ausdauer und wenn sie erschöpft ist, wirst du wie ein Stein fallen. Keine Sorge – wenn du aus großer Höhe fällst, erhältst du für kurze Zeit einen zusätzlichen lebensrettenden Einsatz des Gleiters, um deinen Sturz zu bremsen und sicher zu landen.

Beim Gleiten kannst du das Fernrohr benutzen, nicht nur um besser zu erkunden, sondern auch um Zeitlupen einzusetzen und so mehr Zeit zu haben, dich zu orientieren.

So änderst du das Design deines Gleiters / Parasegels

Das standardmäßige Tuch des Gleiters ist schön, aber es stehen dir verschiedene Anpassungsoptionen zur Verfügung, um es zu etwas Besonderem zu machen.

Gehe zum Dorf Hateno (3403, -2142, 0121) und sprich mit Sayge im Kochi-Färberei-Laden. Beende das Gespräch, um kostenlos ein Stoffmuster zu erhalten. Ändere das Tuch des Gleiters für einen Preis von zwanzig Rubinen einmalig und sprich dann erneut mit Sayge, um eine Quest zu erhalten. Er möchte, dass du Fotos verschiedener Pflanzen aufnimmst, um seine eigenen Designs darauf basieren zu lassen. Schließe diese kleinen Nebenquests ab, sowie solche, die du von anderen unerwarteten NPCs wie Stallmeistern erhältst, um mehr Gleitertuch-Designs freizuschalten.

Auswahl an im Spiel freischaltbaren Stoffen:

Cece-Stoff: Sprich mit Sayge im Kochi-Färberei-Laden in Hateno.

Sheikah-Stoff: Kaufe eine Rüstung bei Claree in Kakariko-Dorf.

Lucky Clover Gazette-Stoff: Nach Abschluss von zwei Nebenquests der Lucky Clover Gazette.

Nostalgischer Stoff: Schalte die Schatztruhe auf dem Tempelruinen-Plateau im Großen Plateau frei.

Hudson-Bau-Stoff: Baue dein Haus in Tarrey Town in Akkala. Yiga-Clan-Stoff: Besiege drei Gegner im Yiga-Clan-Minispiel.

Scannen von Amiibos für Gleitertuch-Designs

Die andere Hauptmethode, um Stoffe zu erhalten, ist das Scannen von Amiibos, mit denen du verschiedene Designs erhalten kannst, die anscheinend bisher im Spiel nicht anderweitig erhältlich sind. Das Scannen von Amiibos selbst hat jedoch eine sehr seltene Chance, Gleitertuch-Designs in einer Schatztruhe abzuwerfen, und du musst möglicherweise mühsam das Speichern und das Ändern des Systemdatums zwischen den Scans durchführen. Zu den möglichen Stoffen gehören unter anderem einer, der auf Majora’s Mask basiert:

Guardian (Breath of the Wild): Ancient-Sheikah-Stoff

Bokoblin (Breath of the Wild): Bokoblin-Stoff

Link (Link’s Awakening): Eierstoff

Ganondorf (Super Smash Bros.): Dämonenkönig-Stoff

Link Archer (Breath of the Wild): Tunika der Erinnerungen Stoff

Link (Tears of the Kingdom): Tunika der Erinnerungen Stoff

Daruk (Atem der Wildnis): Goronen-Champion-Stoff

Link (Legend of Zelda): Pixel Fabric

Link (Majoras Maske): Majoras Maskenstoff

Link (Skyward Sword): Schwert-Geist-Stoff

Link (Twilight Princess): Spiegel aus Twilight-Stoff

Link (Super Smash Bros.): Mirror of Twilight Fabric

Link Rider (Breath of the Wild): Hylian-Hood-Stoff

Mipha (Breath of the Wild): Zora-Champion-Stoff

Revali (Breath of the Wild): Rito-Champion-Stoff

Sheik (Super Smash Bros.): Sheik-Stoff

Toon Link (Wind Waker): Stoff mit dem König der roten Löwen

Toon Link (Super Smash Bros.): King of Red Lions Stoff

Urbosa (Atem der Wildnis): Gerudo-Champion-Stoff

Young Link (Super Smash Bros.): Lon Lon Ranch-Stoff

Zelda (Super Smash Bros.): Princess of Twilight Stoff

Zelda (Breath of the Wild): Hyrule-Prinzessin-Stoff

Zelda (Wind Waker): Vergangener, königlicher Stoff

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist jetzt für Nintendo Switch verfügbar. In anderen Guide-Artikeln zum Spiel erklären wir, wie das Duplizieren in Tears of the Kingdom funktioniert oder wie du das Master-Schwert und den Hylian-Schild bekommst.