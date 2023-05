Zelda: Tears of the Kingdom – So findest du Hylian-Schild und Master-Schwert

Eine umfassende Anleitung zum Erhalt des Hylian-Schildes und des Master-Schwerts in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - ©Nintendo

The Legend of Zelda Fakten

So findest du das Master-Schwert und den Hylian-Schild in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom! In diesem Spiel kehren das ikonische Meisterschwert und der Hylian-Schild zurück und lassen sich relativ einfach ausstatten.

So findest du das Master-Schwert in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Das Meisterschwert ist eine beeindruckende Einhandwaffe, die sich auf dem Kopf des majestätischen Lichtdrachen befindet, der kontinuierlich hoch über den Himmeln von Hyrule kreist. Um es zu erhalten, musst du es aus dem Kopf des Drachen ziehen. Der Lichtdrache absolviert eine zweistündige Flugschleife hoch oben am Himmel über Hyrule. Die beste Position, um ihn zu erreichen, ist von der Südspitze von Great Sky Island aus (0420, -1755, 2335). Während du hier darauf wartest, wird der Lichtdrache in der Ferne von diesem Punkt aus deutlich sichtbar sein. Du kannst dich von der Kante abstoßen und auf ihn zusteuern, entweder indem du Tulin verwendest, um dir einen Schub zu geben, oder ein von dir konstruiertes Zonai-Gerät nutzt.

Bevor du das Master-Schwert ziehen kannst, benötigst du jedoch nicht nur eine, sondern zwei volle Ausdauerräder. Ohne diese wirst du Schwierigkeiten haben, es überhaupt aus dem Kopf des Lichtdrachen zu ziehen, geschweige denn damit zu kämpfen.

Wie bekomme ich zwei volle Ausdauerräder in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Um zwei volle Ausdauerräder zu erhalten, musst du entweder fünf Ausdauergefäße sammeln oder zwanzig Schreine abschließen. Das erfordert sicherlich einige Arbeit, aber es wird sich lohnen!

Warum es so wichtig ist, das Master-Schwert zu besitzen?

Eines der großartigen Dinge am Master-Schwert ist, dass seine Haltbarkeit unbegrenzt ist. Es ist die einzige Waffe im Spiel, die nicht kaputt geht. Allerdings verfügt es immer noch über eine Energieanzeige, die bei übermäßiger Nutzung aufgeladen werden muss, bevor du es erneut verwenden kannst, ähnlich wie im Vorgänger, Breath of the Wild.

So findest du den Hylian-Schild in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Der Hylian-Schild ist der beste Schild in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und zu Beginn des Spiels relativ einfach zu bekommen.

Wo finde ich den Hylian-Schild? Er befindet sich in den zerstörten Ruinen von Hyrule Castle.

Um den Hylian-Schild zu erhalten, solltest du zuerst einen Vorrat an Energieelixieren oder anderen Rezepten besorgen, die deine Ausdauer wiederherstellen. Du wirst eine Weile gleiten müssen, um dein Ziel, das Hyrule Castle, zu erreichen. Starte vom Lookout Landing Skyview Tower und gleite zur nordöstlichen Ecke oder hinteren rechten Seite des eigentlichen Schlosses.

Begib dich weiter zur kleinen Lücke (-0139, 1084, 0063) und dem Tunnel, der dich zu den Hyrule Docks führt. Dort musst du nicht gegen den Gloom-Gegner kämpfen – verstecke dich einfach im nahegelegenen Wasser und warte ab. Gehe auf die zweite Ebene der Docks mit der unbeleuchteten Feuerstelle (-0175, 1155, 0037) und den Fackeln. Hier erwartet dich ein klassisches Zelda-Rätsel: Du musst die Feuerstelle mit einem Stock oder Pfeil entzünden, indem du die Fackeln verwendest. Es liegt an dir, die für dich bequemste Methode zu wählen. Sobald du das Feuer entfacht hast, ertönt das bekannte Glockenspiel und eine Truhe erscheint. Öffne sie und du erhältst deinen ganz eigenen Hylian-Schild.

Wird der Hylian-Schild kaputt?

Im Gegensatz zum Master-Schwert kann und wird der Hylian-Schild im Laufe der Zeit zerbrechen. Allerdings dauert es sehr lange, bis er seine Haltbarkeit verliert.

Diese beiden Gegenstände werden dir helfen, erfolgreich in dem Spiel zu sein und die Haltbarkeitsprobleme zu minimieren. Mit dem Master-Schwert, das nicht kaputt geht, und dem Hylian-Schild, der eine starke Verteidigung bietet, bist du bestens gerüstet für deine Abenteuer in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Nutze sie weise und kämpfe dich durch die Welt von Hyrule.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist jetzt für Nintendo Switch verfügbar. In einem anderen Guide-Artikel erklären wir euch, wie das Duplizieren in Tears of the Kingdom funktioniert.