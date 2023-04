Zelda: Tears of the Kingdom – Unbekannte Geheimnisse und Internet-Spoiler

Bereits jetzt ist das Internet voller massiver Spoiler zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Was kannst du dagegen unternehmen?

Obwohl The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bald veröffentlicht wird, sind noch viele Fragen unbeantwortet. Zum Beispiel bleibt unklar, was es mit den schwebenden Inseln über Hyrule auf sich hat oder ob es eine Geschichte rund um Zeitreisen gibt. Nintendo scheint jedoch zu wollen, dass wir selbst herausfinden, was es mit diesen Mysterien auf sich hat, indem wir die Welt von Hyrule erkunden, jedoch gibt es bereits etliche Spoiler im Internet zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch).

Bereits jetzt besitzen einige Leute physische Kopien des Spiels, dass erst am 12. Mai 2023 offiziell veröffentlicht wird. Und jene Spieler, die frühzeitig in den Genuss des Open-World-Action-Adventures gekommen sind, verbreiten nun Spoiler im Internet. Insbesondere der Tears of the Kingdom-Subreddit ist voll von unerwünschten Informationen, die den Nervenkitzel der Entdeckung mindern können. Es ist ratsam, diesen Bereich zu meiden, wenn man das Spiel vollständig unvoreingenommen erleben möchte.

The Legend of Zelda-Spiele leben von “Erleben”

Spiele wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und sein Vorgänger Breath of the Wild leben hauptsächlich von Erkundung. Das Entdecken von neuen Orten, Rätseln und Geheimnissen ist ein großer Teil des Nervenkitzels, die diese Spiele so besonders machen. Daher ist es besonders ärgerlich, wenn Leaker vorab Informationen und Bilder zu Spielen veröffentlichen und somit das Spielerlebnis für andere ruiniert wird.

Selbst Bilder von Schrein-Puzzles oder Kreaturen, die wir bisher noch nicht gesehen haben, sind große Spoiler, die die Entdeckung selbst beeinträchtigen können. Durch das Vorwegnehmen von wichtigen Ereignissen oder Geheimnissen wird das Spielgefühl beeinträchtigt, das Nintendo bewusst erschaffen hat, um die Neugierde und Spannung der Spieler aufrechtzuerhalten.

Tears of the Kingdom: Warnung vor etlichen Internet-Spoilern

Selbst Bilder und Videos von Orten im neuen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom können große Spoiler sein. Ein wichtiger Teil des Spiels ist es, herauszufinden, was mit diesen Orten seit den Ereignissen des ersten Spiels passiert ist. Das Betrachten von Bildern, die zeigen, dass Orte in Trümmern liegen oder von Feinden umgeben sind, raubt den Spielern die Möglichkeit, selbst zu erkunden und herauszufinden, was passiert ist.

Die Ursache für den massiven Leak von Informationen zu Tears of the Kingdom ist unklar, insbesondere bei einem Unternehmen wie Nintendo, das normalerweise sehr streng bei der Geheimhaltung seiner Produkte ist. Die Vermutung liegt nahe, dass einige Einzelhändler möglicherweise Kopien vor dem offiziellen Veröffentlichungsdatum ausgegeben haben, was zu den Leaks führte. Nintendo wird sicherlich versuchen, die Verantwortlichen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen ergreifen, wie es das Unternehmen und seine Anwälte oft unternehmen. Bis zum Release am 12. Mai könnte es also noch einige Unterlassungserklärungen geben.

Tears of the Kingdom: Das lange Warten hat bald ein Ende

Was kann ich gegen Spoiler unternehmen? Da das Spiel noch fast zwei Wochen entfernt ist, ist zu erwarten, dass noch mehr Spoiler auftauchen werden. Die Vermeidung von Reddit und Foren zum Spiel sowie das Stummschalten von Tears of the Kingdom auf sozialen Medien (Twitter, Instagram, TikTok und Co) wird empfohlen, um die Vorfreude und den Nervenkitzel der Entdeckung im Spiel nicht zu beeinträchtigen!

Folgende Schritte kannst du unternehmen, um gegen Spoiler im Internet vorzugehen:

Vermeide Foren, Subreddits oder soziale Medien, die sich auf das Spiel beziehen. Oft sind diese Orte voller Spoiler und Leaks, die die Geschichte und Handlung des Spiels vorwegnehmen können. Verwende Stummschaltfunktionen auf Social-Media-Plattformen wie Twitter und Instagram, um Beiträge oder Hashtags zu blockieren, die mit dem Spiel oder seinen Lecks in Verbindung stehen. Halte dich von Videos fern, die etwas mit dem Spiel zu tun haben könnten. Desto schneller du ein Spiel durchspielst, um so mehr kannst du dich vor Spoilern schützen.

Eine weitere nicht offiziell enthüllte Fähigkeit von Link wird auch in Bezug auf das Spiel gespoilert. Dies kann eine Enttäuschung für Spieler sein, die die Freude haben wollen, sie selbst im Spiel zu entdecken und zu erleben.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch und es scheint, dass klassische Spielelemente aus früheren Zelda-Spielen endlich wieder zurückkehren! Erst vor wenigen Stunden erschien übrigens ein neuer Trailer.