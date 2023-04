Neuer Trailer für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Das neue Open-World-Action-Adventure "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" erscheint am 12. Mai 2023 für die Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - (C) Nintendo

The Legend of Zelda Fakten

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist zweifellos eines der größten Videospeile des Jahres, und es ist keine Überraschung, dass die Aufregung um seine bevorstehende Veröffentlichung von Tag zu Tag wächst, besonders jetzt, da wir nur noch wenige Wochen von seiner Veröffentlichung entfernt sind. Um den Schwung aufrechtzuerhalten, hat Nintendo einen kurzen neuen Trailer für das Spiel veröffentlicht.

Kurz, aber knackig: Es ist ein wirklich kurzer Trailer, der ungefähr eine Minute lang ist, und der überwiegende Teil davon verwendet Dinge, die wir zuvor in früheren Trailern gesehen haben (insbesondere im letzten Pre-Launch-Trailer), obwohl es gegen Ende ein paar neue Szenen gibt. Diese zeigen den Hauptprotagonisten Link mit den Ascend- und Ultrahand-Fähigkeiten, dem Kampf gegen einen steinernen Talus und mehr.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Neuer Trailer, kurz vor Release

Kürzlich gingen Previews für den Open-World-Titel live. Diese zeigten neues Gameplay-Material und enthüllten neue Details darüber, was Spieler erwarten können. Nintendo beschreibt den Tears of the Kingdom-Trailer auf YouTube folgendermaßen:

“Tauche ein in das Unbekannte, nutze die Kraft neuer Fähigkeiten und lasse dich von der Neugier leiten.”

Mit der Veröffentlichung des Spiels gleich um die Ecke warten Fans der Serie gespannt darauf, in das Unbekannte einzutauchen und die riesige Open-World-Umgebung zu erkunden. Mit dem Versprechen neuer und innovativer Spielfunktionen, atemberaubender Grafik und einer fesselnden Geschichte ist es leicht zu verstehen, warum dieses Spiel eine der am meisten erwarteten Veröffentlichungen des Jahres ist. Egal, ob du ein langjähriger Fan der Serie oder ein Neuling in der Welt von Zelda bist, dieses Spiel bietet mit Sicherheit etwas ganz Besonderes. Mach dich bereit für ein großes Abenteuer mit Link und erkunde die riesige, wunderschöne Welt von Hyrule.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai für Nintendo Switch. Obwohl wir den Titel noch nicht angespielt haben, kennen wir bereits die ersten Minuten Spielzeit. Außerdem werden Dungeons und Bosse in alter Manier zurückkehren.