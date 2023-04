Zelda: Tears of the Kingdom – Manche Spieler scheinen den Titel bereits zu besitzen

Damit könnten schon bald die ersten Leaks folgen!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - ©Nintendo

Nintendo Fakten

Entwickler: Nintendo Genre: Hardware Nintendo Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Nintendo

Es gibt bereits Fotos online, welche zeigen sollen, dass manche Spieler schon im Besitz einer Kopie von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sind. Offiziell wird der Titel am 12.05.2023 erscheinen. Bis dahin sollten wir uns alle gut vor Spoilern schützen!

The Hype is real

Nintendo hat den Hype teilweise mit Absicht, teilweise unabsichtlich aufgrund mehrere Verschiebungen bis zum Release kreiert. Mit mehreren Trailern über die Jahre und einem Gameplay Video können wir ahnen, was uns Nintendo ahnen lassen will. So auch die neue und einzigartige Eigenschaft, dass mehrere Items miteinander verschmelzt werden können, sodass etwas Neues entsteht. Damit werden komplett neue Gameplay Möglichkeiten entstehen. Sei es im Kampf oder zum Reisen.

WERBUNG

Leak Gefahr

Es scheint so, als ob manche Spieler bereits Kopien von Zelda: Tears of the Kingdom besitzen. Dies wird zumindest von Fotos des Titels auf Nintendo Switch Konsolen suggeriert. Sonst gibt es Fotos von den physischen Verpackungen des kommenden AAA-Titels. Natürlich könnten diese Fotos auch gefälscht sein. Allerdings falls nicht, ist es besser, dass man versucht sich vor Spoilern zu schützen, indem man gewisse Gruppen oder Seiten im Social Media wie Facebook oder Twitter meidet. Die Veröffentlichung ist nur noch drei Wochen entfernt. Deshalb ist nämlich sehr gut möglich, dass bereits physische Kopien herumschwirren.

Vieles ist noch unklar

Natürlich würde kein Spoiler das Spielerlebnis eines so gigantischen Titels mindern. Dennoch könnten damit manche Überraschungen verdorben werden. Nachdem vieles aus dem kommenden Titels noch nicht klar ist. Zum Beispiel in welcher Timeline der Breath of the Wild Nachfolger angesiedelt ist. Er muss nämlich nicht zwingend danach spielen, sondern könnte auch davor spielen. Auf jeden Fall wird der Fokus des Titels die Vertikale sein, denn die Tränen des Königreiches im Titel scheinen auf die Felsbrocken die runterfallen und von den schwebenden Inseln stammen. Aber nicht nur wird Link die Welt über der Erde, sondern auch unter der Erde besuchen.

Aber das alles wollen wir erst am 12.05.2023 erfahren.

Quelle: twitter.com via King_Nido17