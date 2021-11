The Legend of Zelda – Etwas Neues soll nächsten Monat angekündigt werden

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - ©Nintendo

Ein Nintendo Insider behauptet, dass auf der The Game Awards etwas neues von The Legend of Zelda angekündigt werden wird, was sogar noch zum 35. Jubiläum von The Legend of Zelda gehören soll.

Was könnte kommen?

Dem Insider nach soll das 35. Jubiläum des The Legend of Zelda Franchises auf der The Game Awards 2021 weitergefeiert werden, was eine Ankündigung eines neuen Titels, Remakes, Ports oder zumindest einen neuen Trailer bedeuten könnte.

Das Jubiläumsjahr ist noch nicht vorbei

Im Vergleich zum 35-Jahre-Jubiläum von Super Mario, wurde das Jubiläum vom The Legend of Zelda Franchise bisher recht bescheiden zelebriert. Für das zweitgrößte Nintendo Franchise wurde bisher nur mit der HD-Version von The Legend of Zelda: Skyward Sword und dem soeben es herausgebrachten Game & Watch: The Legend of Zelda gefeiert. Und dennoch: obwohl das 35-Jahre-Jubiläum von The Legend of Zelda seit Februar schon lang vorbei ist, befinden wir uns noch immer im Jubiläumsjahr.

Vielleicht eine Ente

Ob tatsächlich weitergefeiert wird ist nicht sicher. Allerdings ist Nintendo uns für das kommende, noch namenlosen The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 einige Informationen vor dem Release noch schuldig. Der Nachfolger soll nächstes Jahr erscheinen. Ein genaues Datum ist allerdings noch nicht bekannt.

Die The Game Awards 2021 wird am 9.12. stattfinden und kann kostenlos live gestreamt werden.

