The Legend of Zelda – Geleakte Poster: Hoffnung auf ein Direct zum 35. Jubiläum

The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch im Jahr 2021? - ©Nintendo

The Legend of Zelda feierte dieser Jahr das 35. Jubiläum. Leider ist zum Geburtstag nicht viel passiert, aber die bevorstehende E3 Messe, sowie der Leak von sehr authentisch wirkenden Postern lässt Fans wieder auf mehr The Legend of Zelda hoffen, als bisher gerechnet worden ist.

Verspäteter Geburtstag

Obwohl Nintendo den Jubiläumstag im Februar, bis auf die Ankündigung von The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, nicht wie erwartet gefeiert hat, haben die Fans immer noch Hoffnung, dass The Legend of Zelda ebenso groß wie Super Marios 35. Jubiläum gefeiert werden könnte. Das sollte Nintendo auch. Schließlich ist The Legend of Zelda das zweitgrößte Aushängeschild von Nintendo.

Die geleakten Poster

Nun zu den beiden Postern, welche GameStop erhalten und von welchen ein User auf Reddit ein Bild hochgestellt hat. Man sieht verschiedene The Legend of Zelda Charaktere aus verschiedenen Titeln der beliebten Reihe. Ein schöner Anblick von allen Gefährten und Widersachern von Link seit seinem Debütabenteuer im Jahre 1986.

Alte Designs

Es scheint sich tatsächlich um offizielle Poster zu halten. Allerdings wurde bereits das selbe Design vor fünf Jahren, zum 30. Jubiläum verwendet. Lediglich die Farben wurden verändert und das Logo erneuert. Wobei man es Nintendo nicht übel nehmen kann, ein so tolles Design wiederzuverwenden. Wir erinnern uns wie faul auch Nintendo zum Release von Super Mario 3D All-Stars gewesen war, aber immerhin hat Nintendo uns damit immer noch etwas schönes geliefert.

Die kommende E3 Messe

Wir sind gespannt was Nintendo uns zur E3 Messe am 15. Juni vorstellen wird. Es sollen 40 Minuten voller Software sein, wovon das meiste noch dieses Jahr veröffentlich werden soll.

Ganz egal was auf uns zu kommt, wir können mit Sicherheit sagen, dass wir hier auf jeden Fall Bilder und Infos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 bekommen werden. Denn diese sind längst überfällig.

Quelle: reddit.com via TheBY2K, thegamer.com