Zelda-Fans rätseln über den Platz von “Echoes of Wisdom” in der Zeitlinie

Mit dem kommenden The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom haben Fans bereits begonnen, Trailer und Werbebilder zu analysieren, um seinen Platz in der komplexen Zelda-Zeitlinie zu finden. Als großer Zelda-Fan kennst du wahrscheinlich die offizielle Zeitlinie, die 2011 in “Hyrule Historia” bestätigt wurde. Diese besteht aus drei separaten Strängen, die sich nach Ocarina of Time abspalten: die Niederlage des Helden durch Ganon, die Kinderära und die Erwachsenenära. Letztere führt zur Rückkehr Ganons, da es keinen Link gibt. Doch zu welcher Zeitlinie passt Echoes of Wisdom?

Die Zeitlinien können verwirrend sein, besonders wenn du kein eingefleischter Fan bist. Dennoch sorgt jedes neue Spiel für wilde Spekulationen, wo es in der Chronologie einzuordnen ist. Auch Echoes of Wisdom bildet da keine Ausnahme. Nach der Ankündigung im letzten Nintendo Direct begannen Fans sofort damit, den Trailer zu analysieren und Hinweise auf den Zeitpunkt des Spiels zu suchen.

In welcher Zeitlinie befindet sich Echoes of Wisdom?

Viele Fans glauben, dass Echoes of Wisdom in der sogenannten “Decline-Zeitlinie” spielt, die nach der Niederlage des Helden der Zeit durch Ganon einsetzt. Diese Theorie basiert auf der Ähnlichkeit der Spielkarte mit der von A Link to the Past und der Begegnung von Fluss- und Ozean-Zora, die nur in “Oracle of Seasons” vorkommt.

Die spannendste Frage bleibt, wo genau in der “Decline-Zeitlinie” das Spiel einzuordnen ist. Eine beliebte Theorie besagt, dass Echoes of Wisdom eine Fortsetzung von Link’s Awakening ist und nach Links Rückkehr nach Hyrule und der Wiederauferstehung Ganons spielt. Der ähnliche Kunststil zu Link’s Awakening stützt diese Annahme. Andererseits könnte das Spiel aufgrund ähnlicher Outfits auch die Brücke zwischen Ocarina of Time und A Link to the Past schlagen.

Spekulationen und die Zukunft der Serie

Spekulationen werden sicher noch eine Weile anhalten, bis Nintendo selbst Klarheit schafft. Es ist jedoch möglich, dass das Unternehmen das Spiel nie offiziell in die Zeitlinie einfügt. Schließlich haben Breath of the Wild und Tears of the Kingdom auch noch keinen bestätigten Platz. Sie spielen in einer weit entfernten Zukunft und beinhalten Elemente aus allen drei Zeitlinien, was darauf hinweisen könnte, dass sie in einer Art vereinigter Zeitlinie oder einer völlig neuen Zeitlinie angesiedelt sind.

Übersicht über die Zeitlinien in The Legend of Zelda

Die Zeitlinien in “The Legend of Zelda”-Serie sind in drei Hauptstränge unterteilt, die sich nach den Ereignissen von “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” abspalten. Diese Zeitlinien wurden in dem Buch “Hyrule Historia” detailliert beschrieben. Hier sind die Zeitlinien und die zugeordneten Spiele:

1. Zeitlinie der Niederlage (Fallen Hero Timeline)

In dieser Zeitlinie wird Link von Ganon in “Ocarina of Time” besiegt. Diese Niederlage führt zu einer Kette von Ereignissen, die Hyrule in eine dunkle Zukunft stürzen.

The Legend of Zelda: A Link to the Past

The Legend of Zelda: Oracle of Ages / Oracle of Seasons

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

The Legend of Zelda: Tri Force Heroes

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

2. Zeitlinie des Kindes (Child Timeline)

Diese Zeitlinie entsteht, nachdem Zelda Link am Ende von “Ocarina of Time” in die Vergangenheit zurückschickt, um seine Kindheit neu zu erleben. Dadurch wird die Zukunft, in der Ganon regiert, verhindert.

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

The Legend of Zelda: Twilight Princess

The Legend of Zelda: Four Swords Adventures

3. Zeitlinie des Erwachsenen (Adult Timeline)

In dieser Zeitlinie besiegt Link Ganon in “Ocarina of Time” und bleibt in der Zukunft, während Zelda ihn in die Vergangenheit zurückschickt. Ganon wird versiegelt, doch Hyrule bleibt ohne Helden.

The Legend of Zelda: The Wind Waker

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

The Legend of Zelda: Spirit Tracks

Wir werden also abwarten müssen, in welche Zeitlinie Nintendo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom einordnen wird.