Zelda: Echoes of Wisdom – Erwartete Speichergröße bekannt

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom wird das nächste große Abenteuer in Hyrule sein. Nun hat man neben dem Trailer auch die Speicehrgröße des Titels veröffentlicht.

The Legend of Link?

Endlich ist es vorbei mit den Verwechslungen. Früher hatte man wegen dem Titel oft angenommen, dass der Held Link Zelda heißen muss. Aber nun, nach fast vier Dekaden kommt endlich die Namensgeberin der Reihe ins Rampenlicht. Richtig gelesen: im nächsten The Legend of Zelda Teil wird tatsächlich Zelda die Heldin sein. Nicht, dass sie nie eine Powerprinzessin gewesen war. Nur dieses Mal muss sie in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Link retten.

Ein wichtiges Detail

Das was wir uns gerne fragen, wenn ein neues The Legend of Zelda angekündigt wird ist die Größe des Spiels. Schließlich braucht eine episches Abenteuer auch entsprechend Platz, welcher auf der Nintendo Switch freigeschaufelt werden muss, sofern man sich den Titel herunterlädt. So wird der nächste The Legend of Zelda Titel 6 Gigabyte Platz auf der Konsole benötigen. Im Vergleich benötigt das Remake von The Legend of Zelda: Link’s Awakening in etwa gleich viel Platz. Da dieser Teil wohl der beste Vergleich mit einem anderen Titel auf der aktuellen Nintendo Konsole ist, wissen wir was wir erwarten dürfen. Auch wenn The Legend Of Zelda: Echoes Of Wisdom etwas niedlich aussieht, so dürfte die Welt also gar nicht so klein sein.

Der dritte Teil einer Trilogie?

Der Titel scheint nicht nur die Top-Down-Ansicht mit anderen Zelda Klassikern gemein zu haben. Es scheint sich womöglich auch um das selbe Hyrule von A Link To The Past oder The Legend A Link Between Worlds zu handeln. Dennoch hoffen wir trotzdem noch auf die eine oder andere Neuerung. Sogar bei Tears of the Kingdom hat man sich bei Nintendo in der selben Welt von Breath of the Wild dennoch vieles einfallen lassen.

Wir sind gespannt wie heldenhaft Prinzessin Zelda unseren Link retten wird. Der Titel wird am 26.09.2024 erscheinen.

Quelle: nintendo.com