Zelda: Breath of the Wild-Spieler mit interessanten Tipps zum Großen Plateau

Ein Spieler von The Legend of Zelda: Breath of the Wild findet einen neuen Weg, um das Große Plateau "neu zu erleben".

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - © Nintendo

Bis zum Mai dauert es noch eine Weile, bis der Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, erscheint. Um die Wartezeit zu verkürzen, und um sich einzuspielen, hat ein Spieler einen interessanten Tipp, um den Großen Plateau im Spiel ein frisches Erlebnis zu bringen.

Der Reddit-User “FormerlyDuck” hat Fans von Breath of the Wild Tipps gegeben, wie sich das Große Plateau anders anfühlt, auch wenn man zig Stunden im Spiel schon verbracht hat. Wie der Spieler berichtet reicht es aus den Sprungsteuerungsknopf zu ändern und in eine andere Richtung geht. Also nicht zum alten Mann. Ignoriert einfach den “königlichen Geist”, um das Spiel anders zu gestalten.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit diesen Tipps anders spielen

So erlebst du laut “FormerlyDuck” das kultige Nintendo Switch- und Wii U-Spiel neu:

Tausche die Sprungtaste aus: wechsle zwischen X- und B-Taste, sodass du dich an verschiedene Steuerelemente neu gewöhnen musst. Gehe in eine andere Richtung: Gehe überall hin, nur nicht zum alten Mann (königlicher Geist). Versuche den Wald hinunterzuklettern. Nutze dazu die Klippen. Probiere einen anderen Spielstil aus: Fordere Feinde heraus, die du normalerweise nicht würdest. Du sammelst normalerweise keine Käfer? Mach das. Die Eichhörnchen-Jagd gehörte bisher nicht zu deinen Interessen? Mach das. Statt Breitschwerten nimm Speere und Zweihandwaffen.

Wendet man diese Tricks des Reddit-Users an, verspricht er ein neues Spielerlebnis in The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Noch fünf Monate bis Tears of the Kingdom

Für absolute Zelda-Fans ist die nächste Zeit hart, immerhin sollte der Nachfolger von BOTW bereits dieses Jahr erscheinen. Nach einer Release-Verschiebung erscheint Tears of the Kingdom nun am 12. Mai 2023 für Nintendo Switch. Die Wartezeit sich mit anderen Spielweisen für Breath of the Wild zu versüßen ist eine interessante Idee, die wir gerne aufgreifen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist jetzt für Nintendo Switch und Wii U verfügbar.