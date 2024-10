XR Games von Stellenabbau betroffen

Das Entwicklungsstudio von Hitman 3 VR: Reloaded, XR Games, hat die Entlassung von 72 Mitarbeitern bestätigt. Der Schritt folgt auf enttäuschende Kritiken und Verkaufszahlen für den Start von Hitman 3, die das Studio dazu zwingen, drastische Änderungen an seiner Struktur und seinem Budget vorzunehmen. Eine Reihe von AAA-Spielestudios, von Sony und Bungie bis hin zu Microsoft, kündigten für 2023 und 2024 umfangreiche Entlassungen an. Viele kleinere Unternehmen sahen sich mit ähnlichen Problemen konfrontiert, die zu massivem Personalabbau, Spielstreichungen und Firmenschließungen führten. Der Entwickler XR Games ist das jüngste Unternehmen, das in diesen turbulenten Zeiten mit unglücklichen Veränderungen konfrontiert ist. Zum Leidwesen der Mitarbeiter.

Laut einem Bericht von Eurogamer hat der Geschäftsführer, Bobby Thandi, bestätigt, dass das Studio nach „vielen Monaten“ der „Suche nach alternativen Lösungen“ mit Massenentlassungen fortfahren werde. Die Diskussionen über die Entlassungen begannen, nachdem ein ehemaliger Angestellter auf LinkedIn gepostet hatte, dass 72 der 84 Angestellten des Unternehmens, also 86 % der Belegschaft, entlassen worden seien. Die Betroffenen reichen angeblich von Programmierern und Spieldesignern bis hin zu Mitgliedern des Produktions- und Projektmanagement-Teams. Thandi bestätigte zwar nicht die genaue Anzahl der betroffenen Mitarbeiter oder die Abteilungen, stellte aber klar, dass XR Games die Veröffentlichung seiner in Entwicklung befindlichen VR-Titel Zombie Army VR und Starship Troopers: Continuum fortsetzen werde.

XR Games führt Massenentlassung durch

Trotz der gemischten Reaktionen von Kritikern und Spielern hatten viele gehofft, dass Hitman 3 VR: Reloaded Bugfixes und Updates erhalten würde, um das Feedback zu verbessern. Dies scheint nun nicht mehr möglich zu sein. Da XR Games die Veröffentlichung der verbleibenden Titel vorantreiben will, haben einige Fans ihre Skepsis geäußert, ob die verbleibenden Mitarbeiter in der Lage sein werden, Zombie Army VR und Starship Troopers fertigzustellen. Die beiden verbleibenden Titel sollen noch in diesem Jahr erscheinen, aber es bleibt abzuwarten, ob die Spieler die Auswirkungen der Entlassungen zu spüren bekommen. Die Videospielindustrie sieht also weiterhin unsicheren Zeiten entgegen.