Starship Troopers: Extermination – Ein Steam-Geheimtipp von mir

"Siehst du das? Es gibt fast überhaupt keine Verletzten." - "Bugs machen eben keine Gefangenen." - Starship Troopers ist wieder im Kommen.

Starship Troopers: Extermination - (C) Offworld Industries - TriStar Pictures, Inc.

Starship Troopers basiert auf einer Kurzgeschichte von Robert A. Heinlein welche das Militär-Leben in der Zukunft von Johnny Rico erzählt. Im Jahr 1997 brachte Paul Verhoeven den futuristischen “Bug-Krieg” in die Kinos. Heute ein Klassiker, der zwei (miese) Live-Action-Filme und andere Fortsetzungen hervorbrachte. Und eigentlich wollten wir immer ein Spiel haben, indem wir eine Basis einnehmen, diese ausbauen und gegen Horden von Bugs kämpfen müssen. Nun, mit Starship Troopers: Extermination haben Fans dieses Spiel nun endlich bekommen.

Starship Troopers: Extermination ist kürzlich auf Steam in den “Early Access” gestartet. Ein offiziell lizenzierter Online-Shooter, bei dem wir uns mit 15 anderen Spielern zusammenschließen, um gegen Bugs zu kämpfen. Ohne viel Werbung und Tam-Tam tummeln sich hier bereits zwischen 14.000 und 16.000 Spieler herum (via SteamDB.info), obwohl es noch nicht viel zu erleben gibt. Doch das Gameplay überzeugte mich. Es macht Laune. Und dazu eine Community, die sich gerne die lockeren Sprüche aus dem einstigen B-Movie-Hit um die Ohren hauen.

WERBUNG

Nur ein toter Bug, ist ein…

Die damaligen Hauptdarsteller des 1997er-Films, Casper Van Dien, Denise Richards und Neil Patrick Harris sind leider nicht im Spiel zu sehen, dafür drei unterschiedliche Spielklassen, bei dem man seinen Part für die mobile Infanterie erfüllen darf.

Starship Troopers: Extermination ist ein Koop-Ego-Shooter, der dich auf einen feindlichen Planeten schickt, dich dort gemeinsam mit deinen Teamkollegen eine Basis aufbauen lässt um anschließend gegen eine Horde von Bugs kämpfen zu lassen. Natürlich alles mit dramatischer Abholung eines Shuttles, wenn das Missionsende erreicht wurde. In typischer Manier der Filmvorlage.

Möchten Sie mehr erfahren?

In der Steam-Beschreibung zum Titel heißt es:

“Die Weltraum-Bergbaukolonie PE-59 auf dem Planeten Valaka wurde von den gefürchteten Bugs nahezu vernichtet. Nun liegt es an der Vanguard, die Kontrolle zurückzugewinnen. Sobald das Landungsschiff den Boden erreicht, bist du auf dich gestellt. Dein treues ‘Morita’-Sturmgewehr, dein geschickter Umgang mit dem Bauwerkzeug und deine furchtlosen Vanguard-Kollegen sind deine einzige Hoffnung, während du dich durch die feindliche Oberfläche von Valaka kämpfst.”

Und ja, die Beschreibung verspricht nicht zu viel. Egal ob mit Sturmgewehr, Pistole oder Raketenwerfer: Es gibt keine Ecke, in der du sicher bist. Überall lauern verschiedene tödliche Bugs. Gemeinsam überleben ist hier das Ziel!

Warum Starship Troopers-Fans dieses Spiel lieben werden?

Als Sci-Fi-Fan kennt man natürlich den Film, der damals (und auch heute noch) von vielen Kritikern komplett falsch verstanden wurde. Und weil man auf Bug-Jagd gehen möchte, findet man an den Titel gefallen. Auf Steam haben bisher (zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung) 8.568 Steam-Spieler Rezessionen geschrieben, um den Titel ein “sehr positives” Zeugnis auszustellen. Nicht zu unrecht. Immerhin ist es ein einfaches Konzept: Hier eine Waffe. Hier die Bugs. Tötet sie alle.

Für die Early Access-Phase bin auch ich sehr zufrieden, immerhin gibt es zufällige Missionsziele und immer wieder neue Spieler, mit denen man zusammenkommt. Wer auf Freundeslisten oder sonstige (selbstverständliche) Gimmicks gehofft hat, wird leider enttäuscht. Trotzdem hatte ich noch keine Runde, bei denen Chaos nicht spaßiger war. Und irgendwo findet man immer einen Front-Läufer, für die ein Käfer zu viel war. Riesige außerirdische Käfer sollte man nicht alleine bekämpfen. Diesen Kollegen hilft man auf, damit er weiterkämpfen kann. Die spaßigen Filmzitate kannst du dir dazu denken…

4×4 gegen tausende Käfer

Vielleicht machen es auch die 16 gleichzeitigen Spieler aus, dass dieses kooperative Spiel so interessant ist. Normalerweise kämpft man in solchen Spielen zu viert oder zu acht herum, aber 16 Trooper gemeinsam in vier Teams hat etwas an sich. Was sich eigenartigerweise noch nicht als tragisch herausgestellt hat ist das Matchmaking. Egal wann ich das Spiel startete: innerhalb einer Minute wurden Mitspieler gefunden. Wenn die Spielerzahl von Starship Troopers: Extermination sinken sollte, wäre das natürlich ein Problem. Bis jetzt gibt es nämlich keine Bots, die gemeinsam auf Bug-Jagd gehen. Doch bislang scheint es so, dass jene Spieler, die die 24,50 Euro investiert haben, dran zu bleiben.

Ein wenig Entspannung… Vielleicht ist es auch der Basenbau, der die nötige Ruhe zwischendurch einbringt. Bevor die Horde kommt. Man stimmt sich ab, wie die Basis aufgezogen wird. Wohin kommt der Turm. Wo die Mauer. Und wo die wichtigen Selbstschussanlagen und Munitionskisten. Dann kommen die Bugs. Von allen Seiten. Aus jeder Sandritze. Man muss schießen. Andere Spieler wiederbeleben oder selbst um Hilfe schreien. Wände wieder reparieren. Neue Wände wieder aufbauen um das Missionsziel zu beschützen, bevor die Extraktion beginnt.

Early Access-Hinweise

Gut, jeder sollte wissen – vor allem PC-Spieler – was “früher Zugang” bedeutet. Bei mir gab es ein Problem mit den Frames/Sekunde. Diese drehen beim Spielstart nämlich so derbe auf, dass manchmal meine CPU lieber “Not-Aus” gemacht hat. Normalerweise schafft das nur ein neues Call of Duty. Verhindern kann man dies, indem man die FPS eingrenzt – in meinem Fall auf 120fps. Dann funktioniert das Spiel (bisher) tadellos und ohne Abstürze. Auch nach einigen Spielstunden.

Wie geht es weiter? Natürlich wird sich zeigen wohin die Reise für das Spiel geht. Der erste Eindruck ist gut und man sieht über ein paar “Bugs” (also Fehler, nicht die Feinde) hinweg. Bislang macht es verdammt viel Spaß.

Starship Troopers: Extermination ist tatsächlich ein Spiel, dass durchaus Interesse weckt. Bislang ist es nur auf Steam für 24,50 Euro verfügbar. Es gibt keine PS5- oder Xbox Series X/S-Version.