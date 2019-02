An Gerüchten und Berichten über die blühende Beziehung zwischen Nintendo und Microsoft hat es in den letzten Tagen und Wochen genug gegeben. So soll Microsoft den Xbox Game Pass via xCloud auf den Nintendo Switch bringen, bis hin zum Release von Ori and the Blind Forest für die Hybrid-Konsole.

Bisher hat es keine Bestätigungen oder Ankündigungen seitens der beiden Unternehmen gegeben. Es bleibt also bei Gerüchten. Eine offizielle Ankündigung gibt es derzeit noch nicht. Mike Ybarra, Vizepräsident für das Marketing bei Xbox, hat auf jeden Fall seinen Spaß mit all den „Gerüchten“.

So twitterte er einfach einen Screenshot der Wörterbuchdefinition des Wortes „Rumor“, bevor er freudig mit einem weiteren Tweet darauf folgte, in dem er sagte:

„Es ist ein Gerücht, dass ich nur PC-Spiele spiele!“

Das ist weder eine Bestätigung noch eine Ablehnung. Vielleicht lässt man uns noch bis zur E3 2019 zappeln oder möchte, wenn man es nicht konkret ankündigt, in den Nachrichten bleiben.