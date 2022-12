“Sony will Dominanz schützen, indem es Xbox verkleinert”, so Phil Spencer

Call of Duty Fakten

“Der größte Konsolenhersteller der Welt erhebt Einspruch gegen das eine Franchise, von dem wir gesagt haben, dass es weiterhin auf der Plattform ausgeliefert wird”, so Xbox-Chef Phil Spencer über Call of Duty. Die Situation um Microsofts geplante Übernahme von Activision Blizzard wird immer komplizierter, da die FTC (Federal Trade Commision; USA) eine Kartellklage eingereicht hat, um den Deal inmitten von Wettbewerbsbedenken zu blockieren. Es ist wenig überraschend, dass Sony kein Freund des Deals ist.

Sony Interactive Entertainment (SIE) ist alles andere als ein “Freund” bezüglich der geplanten Mega-Fusion, die auch Call of Duty und Co beinhaltet. Zwischen Sony und Microsoft gab es sehr öffentliche Wortgefechte, nun folgt ein verbaler Gegenschlag von Phil Spencer, dem Chef von Microsoft Gaming.

Kürzlich sprach Spencer im Second Request-Podcast (transkribiert von VGC) und sagte, dass Sonys primäre Motivation darin bestehe, seine Dominanz auf dem Konsolenmarkt zu schützen, und dass man sich dafür entscheide, indem man versuche, “Xbox kleiner zu machen”.

“Sony versucht, seine Dominanz auf dem Konsolenmarkt zu verteidigen”, so Spencer. “Sie wachsen, indem sie die Xbox kleiner machen. [Sony] hat eine ganz andere Sicht auf die Branche als wir. Sie versenden ihre Spiele nicht an Tag und Datum auf dem PC, sie nehmen ihre Spiele nicht in ihr Abonnement auf, wenn sie ihre Spiele starten.”

“Sony führt den Dialog darüber, warum der Deal nicht zustande kommen sollte, um seine dominante Position auf der Konsole zu schützen, also greifen sie zu Call of Duty”, fügte er hinzu. “Der größte Konsolenhersteller der Welt erhebt Einspruch gegen das eine Franchise, von dem wir gesagt haben, dass es weiterhin auf der Plattform ausgeliefert wird. Es ist ein Angebot, von dem Kunden durch Wahlmöglichkeiten und Zugang profitieren.”