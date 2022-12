Microsoft macht Deal mit Nintendo: CoD auf der Switch

Mit einer überraschenden News kommt Phil Spencer nun auf seinem Twitter Account um die Ecke. Der Head of Xbox lässt Fans nun wissen, dass der Shooter Call of Duty bald auf den Handheld Konsolen von Nintendo erscheinen soll. Denn Microsoft ist einen Deal mit Nintendo eingegangen um, so schreibt er, CoD möglichst mehr Menschen näher zu bringen. Und verfügbarer zu machen über alle verschiedenen Plattformen.

Microsoft has entered into a 10-year commitment to bring Call of Duty to @Nintendo following the merger of Microsoft and Activision Blizzard King. Microsoft is committed to helping bring more games to more people – however they choose to play. @ATVI_AB

— Phil Spencer (@XboxP3) December 7, 2022