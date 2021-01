Xbox Series X: Weitere Games-Ankündigungen laut Entwickler für 2021

Xbox - (C) Microsoft

Microsoft hat kürzlich eine Liste von Games veröffentlicht, die 2021 exklusiv für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen werden. Eine gute Nachricht für dieses Jahr, nach all den Release-Verschiebungen von 2020. Das Line-Up besteht für die Microsoft-Konsolen aus fast 30 Exklusiv-Titel. Genauer sind es 29 Indie- und AAA-Games, von denen 27 Xbox-Exklusiv sind. Doch es gibt mehr, wie ein DICE-Entwickler behauptet.

Anscheinend kratzt diese Liste jedoch nur an der Oberfläche dessen, was Microsoft für die Xbox Series X/S in diesem Jahr geplant hat. Auf ResetEra antwortete ein verifizierter Entwickler von DICE einem Xbox-Fan, der sich fragte, was Microsoft für 2021 getan hätte, wenn Halo Infinite seinen ursprünglichen Release-Termin erreicht hätte. Laut dem Entwickler hat Microsoft einige Dinge, die es noch nicht angekündigt hat, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mehr Headliner wie Halo in den Startlöchern hat.

Diese Behauptung stimmt mit dem überein, was im ursprünglichen Blog-Beitrag die Liste der kommenden Xbox-Spiele enthüllte. In den frühesten Abschnitten behauptet der Blog, der von der Xbox Wire-Website stammt, dass Microsoft von seinen talentierten Partnern und Kreativteams so viel mehr Xbox-Inhalte zu zeigen hat. Leider bleibt es ein Rätsel, wann genau Microsoft diese Enthüllungen machen wird. Es ist auch unklar, ob es wieder eine nette, praktische Liste gibt oder jedes Spiel einzeln enthüllt.

Dice developer says Xbox has unannounced games for 2021 pic.twitter.com/blEKojccf8 — Malik (@MalikLabz) January 15, 2021

Xbox Series X/S: Mehr interne Entwicklerteams für eine Xbox-Konsole als je zuvor

Nachdem mittlerweile 23 Entwickler-Studios unter dem Xbox-Banner arbeiten, sollte Microsoft einige exklusive Games für die Xbox-Plattform hervorbringen. Die Menge sollte auch passen. Bleibt nur mehr abzuwarten wann Microsoft die Ankündigungen nachlegt.

Auf der PlayStation-Seite erwarten wir für 2021 drei große Games: Ratchet and Clank: Rift Apart, Horizon: Forbidden West und Gran Turismo 7.

2021 sieht aus als wäre es ein gutes Jahr für Videospieler! Allerdings wird sich vieles davon in das zweite Halbjahr verschieben, so wie es aktuell aussieht.

Xbox Series X / S sind ab sofort vorbestellbar. Aktuell gibt es keine verfügbaren Konsolen im Handel, dass sich auch auf den Verkaufszahlen widerspiegelt.