Stell dir vor du wohnst in Brasilien und verdienst durchschnittlich knappe 500 Euro monatlich. Dann wirst du schockiert sein, wie sich die Preiserhöhung der Xbox Series S in deinem Land ausgewirkt hat. Man kann es schon fast “verbraucherfeindlich” nennen.

Worum geht es? In einer Pressemitteilung von Microsoft, die von der brasilianischen Publikation The Enemy verbreitet wurde, wurde diese Preiserhöhung hervorgehoben. Im Moment betrifft die erhöhte Preisgestaltung anscheinend nur die Xbox Series S, das eigentlich als “erschwinglicher Einstiegspunkt” in die aktuelle Konsolengeneration gedacht ist.

Xbox Series S in Brasilien: Von “erschwinglich” zu “unerschwinglich”

Es wurde bekanntgegeben, dass der empfohlene Verkaufspreis der Xbox Series S in Brasilien auf R$ 3.599 erhöht wird, was zum Zeitpunkt dieses Berichts etwas mehr als 660 Euro entspricht. Das ist eine erhebliche Preiserhöhung, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Preis für eine brandneue PlayStation 5 Konsole bei etwa 470 Euro liegt.

Die Erklärung von Microsoft für diesen sprunghaften Anstieg?

“Auf der Xbox konzentrieren wir uns weiterhin darauf, das beste Spielerlebnis in verschiedenen Preisklassen anzubieten, damit die Spieler diejenige auswählen können, die ihren Bedürfnissen und ihrem Spielebudget am besten entspricht”, so Microsoft. “In den kommenden Wochen werden wir Preisanpassungen für Xbox Series S-Konsolen in Brasilien bekannt geben. Die SKU-Basis-Xbox Series S wird in brasilianischen Einzelhandelsgeschäften aktualisiert, in denen Xbox Series S-Konsolen verfügbar sind. […] Wir haben unsere Konsolenpreise viele Jahre lang konstant gehalten, und nun haben wir sie angepasst.” Obwohl die Konsole nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Xbox-Ökosystems ist, werden wir weiterhin großartige Spiele, Fähigkeiten und Optionen für Gamer in Brasilien anbieten, damit sie spielen können, wann und wo sie möchten.”

Eigenartige Preispolitik

Seltsamerweise wurde betont, dass keine Änderungen am Preis der 1 TB Xbox Series S-Konsole vorgenommen werden, sondern nur am Modell mit 500 GB. Es wird auch nicht erwartet, dass Änderungen am Preis der Xbox Series X-Konsole vorgenommen werden, was bedeutet, dass die Xbox Series S mit 500 GB mehr kosten wird als ihr leistungsstärkerer großer Bruder.

“The Enemy” schloss den Bericht mit dem Hinweis ab, dass brasilianische Spieler bisher eine Xbox Series S für etwa R$ 2.000 bis R$ 2.500 (ungefähr 380 Euro) erwerben konnten.

In den sozialen Medien haben einige Spieler ihre Bestürzung über diese Änderungen zum Ausdruck gebracht und betont, dass Microsoft scheinbar darauf aus ist, die Xbox Series S in Brasilien “abzuschaffen”. Immerhin war sie dafür gedacht, den “Preiseinstieg” in die nächste Konsolen-Generation so günstig wie möglich zu gestalten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob Preiserhöhungen auch in anderen Regionen durchgeführt werden.

Zum Vergleich: Die Xbox Series S kostet bei Amazon.de gerade 282,04 Euro (AT-Preis) in der 512GB-Version. Die 1-TB-Variante in Carbon Black immerhin schon 352,93 Euro (AT-Preis).