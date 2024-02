Xbox: Neustes Update verbessert Download-Geschwindigkeit

Microsoft hat ein neues Update für Xbox-Insider veröffentlicht, das die Download-Geschwindigkeit erhöht, während ein Spiel läuft. Einige Nutzer berichten, dass das neue Upgrade die Download-Zeiten massiv verbessert.

Das Alpha-Skip-Ahead-Mitglieder-Programm der Xbox ist Teil des größeren Insider-Programms, das es Nutzern ermöglicht, neue Funktionen zu testen, bevor sie für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Alpha-Skip-Ahead ist ein Ring, zu dem nur eingeladene Benutzer Zugang haben und der oft Funktionen lange vor ihrer allgemeinen Veröffentlichung erhält. Kürzlich hat Microsoft ein Update für den Alpha-Ring des Insider-Programms veröffentlicht, der eine Stufe unter dem Alpha-Skip-Ahead-Ring liegt und leichte Verbesserungen für lokale Sprachen, Audio und Netzwerke enthält. Während dies sicherlich sinnvolle Verbesserungen waren, ist das neueste Insider-Feature von Xbox ein wenig aufregender.

Ein Xbox-Alpha-Skip-Ahead-Mitglied, der Twitter-Nutzer IdleSloth84_, teilte mit, dass sich seine Download-Geschwindigkeit dank des neuen Updates verbessert hat. Er teilte mit, dass Spiele jetzt mit bis zu 380 MB/s heruntergeladen werden, während ein Spiel läuft, verglichen mit seinen alten Geschwindigkeiten, die zwischen 40 und 80 MB/s lagen. Sie teilten auch mit, dass seine maximale Download-Geschwindigkeit ohne laufendes Spiel normalerweise 480 MB/s beträgt, sodass die Spiele jetzt mit fast 80 % der Höchstgeschwindigkeit seines Netzwerks heruntergeladen werden, während ein Spiel läuft. Dies ist eine enorme Verbesserung, die hoffentlich in naher Zukunft für alle Nutzer gelten wird. Allerdings sollten die Fans ihre Hoffnungen vorerst im Zaum halten, da die neue Verbesserung nur für Alpha-Skip-Ahead-Mitglieder verfügbar ist und Xbox noch nicht mitgeteilt hat, wann die Funktion für alle Nutzer eingeführt werden soll.

(FYI) I've done some tests and games are now downloading at 380mbs while games are running.

Usually games download at 480mbs with no game running in the background.

What a great improvement from 40-80mbs, well done to the Xbox engineering team 👏 https://t.co/2ZfCCByINO pic.twitter.com/EA9yHLSVbh

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) February 12, 2024